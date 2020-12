Coraggio, responsabilità e cambiamento! Oggi ci vuole un enorme coraggio per “affrontare il passato”, un passato pesante, non solo per il disastroso bilancio in termini economici ed intellettuali, ma perchè ci ha lasciato come eredità rabbia, delusione e indifferenza che, poco alla volta, si sono trasformate in rassegnazione.

La nostra città e l’intera comunità manfredoniana hanno bisogno di rialzarsi, hanno bisogno di nuove energie, di Cittadini che vogliano mettersi in gioco, di Cittadini attivi, di Cittadini che vogliano assumersi la responsabilità di dare una nuova vita, non solo a chi ha scelto di rimanere. Lo facciano per dovere morale e senso di responsabilità nei confronti dei nostri figli.

Andare non può essere un obbligo, ma una scelta. “Manfredonia in Azione” propone un impegno civile serio e costruttivo, dove competenza, onestà e moderazione rappresentano le prerogative fondamentali per il cambiamento.

Il progetto nasce grazie all’iniziativa di un gruppo di amici affiatato, tra cui Matteo Trotta, Gaetano Brigida, Pasquale Artuso e Fabio Gentile. Il coordinatore cittadino è Antonio De Michele che ha finora svolto un lavoro di coordinamento in piena sintonia e sinergia con l’onorevole Nunzio Angiola, deputato di Azione e professore nel Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia e con il coordinatore regionale di Azione avv. Fabio Zecchino.

L’appello è indirizzato a donne e uomini che vogliano mettere le proprie competenze al servizio della Comunità sipontina.

Si sta già lavorando ad un comitato promotore cittadino, sono già giunte diverse adesioni da parte di numerosi persone che hanno voglia di approfondire ed adoperarsi per le varie tematiche irrisolte, in una città mortificata e saccheggiata di tutti i suoi valori.

Una nuova classe DIRIGENTE. Oggi è tempo di presa di coscienza, è tempo di rinnovare il senso di appartenenza alla nostra terra, oggi è tempo di ricostruzione. Oggi è tempo di “Azione”. Perchè Manfredonia è più forte di chi la vuole debole.

Per contattare “Manfredonia in Azione” basta scrivere una mail a: manfredoniainazione@gmail.com