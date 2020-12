Manfredonia, nuova ordinanza sul mercato in zona Scaloria

Manfredonia, 4/12/2020 – LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Sindaco

Premesso che lo svolgimento del mercato settimanale di martedi 8 dicembre p v coincide con la festività dell’Immacolata Concezione. Vista la nota dell’01 /12/2020, assunta al protocollo in pari data al n.48039, con la quale l’Associazione sindacale di categoria Anva Confesercenti ha chiesto che il mercato settimanale dell’08/1212020 venga svolto regolarmente.

Dato atto che lo svolgimento del mercato settimanale nel giorno festivo dell’08/12/2020 può contribuire alla ripresa dell’economia del settore già danneggiato dalla lotta alla diffusione del Covid-19, che ha imposto restrizioni e limitazioni alle attività economiche,

Ritenuto che rientra nelle competenze del Comune approntare interventi di promozione delle attività commerciali e promuovere ogni iniziativa a favore dei cittadini che, in tal modo, non perderebbero l’opportunità di accedere a tale sevizio.

Richiamate le disposizioni e ordinanze sulle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

Dato atto che il mercato settimanale, negli ultimi tempi non risulta molto frequentato, anche a causa della contingente situazione emergenziale legata all’epidemia da Covid-19, e l’afflusso degli avventori risulta comunque monitorato dagli Operatori della Polizia locale e dai volontari della Protezione civile senza situazioni di assembramento. nel rispetto delle norme anticontagio. Vista la Legge R. Puglia n 2412015 e s.m i (ed. Codice del commercio) Visto l’art. 50, comma 7 del D Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

DISPONE che il mercato settimanale del giorno martedì 08/12/2020 si svolga regolarmente Gli Organi di Polizia sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ed è trasmessa agli Organi di Polda e alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della categoria ambulanti.