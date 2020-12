Omicidio Renzulli, Avv. Salvemini “Ribadisco: la compagna al momento non è indagata”

(StatoQuotidiano, ore 12:16). Manfredonia, 04 dicembre 2020. “Alla luce delle propalazioni del consulente della Procura, dr. Luigi Cipolloni, in ordine al rinvenimento sul corpo del Renzulli di segni anche sulla schiena, è opportuno ora più che mai attendere l’esito e l’elaborazione della consulenza in modo che possiamo comprendere le cause di quei segni. Pertanto, è doveroso, anche da parte mia, attendere gli sviluppi di ulteriori indagini“. E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Angelo Salvemini, legale della compagna di Mario Renzulli, 38enne del Foggiano, deceduto in seguito alle ferite riportate nell’ambito di un litigio avvenuto il 30 novembre scorso in un casolare a Macchia Rotonda (località del Comune di Manfredonia).

“Almeno tre le coltellate inferte, di cui due all’addome e una alla schiena, che lo hanno ridotto la vittima in fin di vita. L’uomo è deceduto poco dopo presso il policlinico Riuniti di Foggia in seguito alle gravi ferite riportate durante la lite familiare“. E’ quanto riportato ieri da Foggiatoday.it, in merito all’autopsia svoltasi sul corpo dell’uomo.

Come riportato da StatoQuotidiano.it, all’esito dell’incontro in Procura a Foggia, ieri era stato conferito al prof. Luigi Cipolloni, medico legale del Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale dell’Università di Foggia, l’incarico per l’espletamento dell’esame autoptico. “Sostanzialmente è stata una la coltellata che ha provocato il decesso” la conferma di Cipolloni a Foggiatoday. “Altri segni evidenti di arma da taglio, non gravi, erano presenti all’altezza della spalla”.

“Ribadisco: al momento la mia assistita non è indagata, non è stata ascoltata e non ci è stato chiesto da nessuno di riascoltarla, è regolarmente residente in zona. Per l’esito della consulenza: 60 i giorni richiesti dal consulente della Procura”.

LA PRECEDENTE INTERVISTA CON L’AVVOCATO ANGELO SALVEMINI, DEL FORO DI FOGGIA (02.12.2020). “ATTENDIAMO LO SVILUPPO DELLE INDAGINI”. “Naturalmente, durante il litigio non erano sul posto avvocati e/o forze dell’ordine. Per il resto, confermo: la mia assistita non è indagata, è stata ascoltata solo come persona informata dei fatti. L’autopsia? Dovrebbe svolgersi a breve”. E’ quanto ha detto la sera del 2 dicembre a StatoQuotidiano l’avvocato Salvemini, legale della compagna del Renzulli. La versione resa dalla donna in sede di interrogatorio è stata riportata («Mio figlio si è messo in mezzo mentre litigavamo e si è difeso con un coltello», come scritto in un articolo de La Stampa), con inquirenti che al momento cercano ulteriori riscontri.

Come detto, la donna non è al momento indagata. Il bimbo di 7 anni, che per la versione della madre avrebbe inferto la coltellata, non è imputabile, e si sarebbe ferito alla bocca e per questo è stato trasportato per accertamenti in ospedale. Il bimbo è stato già dimesso.

Le indagini sono condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it