Puglia. Annullate elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi

Bari, 4/12/2020 – “Accogliamo come A.U.P.I. – Puglia (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) con soddisfazione la decisione del Tribunale Civile di Bari che ha annullato le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia per evidenti violazioni delle procedure di voto. Una sentenza partita da un ricorso presentato da un gruppo di colleghi, tra cui la dottoressa Maria Grazia Porcelli iscritta al Sindacato A.U.P.I.- Puglia. In particolare le infrazioni rilevate sono relative alla mancata ammissione di numerose schede di voto pervenute per corrispondenza. La Presidente di seggio, quattro scrutatori ed il Segretario si sono addirittura dimessi a seguito delle pesanti contestazioni. Come Sindacato della categoria degli Psicologi (A.U.P.I.) stigmatizziamo fermamente l’accaduto, ma vogliamo sottolineare che la nostra professione ha come pilastro fondamentale il valore sociale che la sostanzia e la caratterizza e da cui non si può prescindere. Nell’attesa dell’indizione delle nuove elezioni, che auspichiamo avvenga in tempi celeri, il nostro Sindacato si impegna a ripristinare il clima di coesione e collaborazione tra colleghi indispensabile per la corretta applicazione del mandato sociale affidato all’Ordine a tutela dei cittadini e della professione di Psicologo”.

La Segreteria Regionale AUPI-Puglia

Associazione Unitaria Psicologi Italiani