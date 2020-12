San Giovanni Rotondo, 4/12/2020 – (tvgargano) Sinistro stradale con un solo veicolo coinvolto. Occupato da 4 ragazzi portati al pronto soccorso ma non in condizioni gravi. La dinamica in fase di ricostruzione, molto probabile la velocità ed altri accertamenti in corso.

Sono intervenuti la polizia municipale e il soccorso stradale Dragano. (tvgargano)