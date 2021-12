Assurdo a Manfredonia: assessori trovano uffici pieni di polvere e senza pc

Eppure tutti sapevano dell’insediamento della nuova giunta. Nè i Commissari uscenti, nè i dirigenti, nè gli incolpevoli dipendenti si sono posti il problema? Che non è logistico né igienico sanitario ma di rispetto istituzionale. È questa la fattiva collaborazione che la macchina comunale pone in essere per rimettere in sesto la città. Qualcuno deve incominciare a dar conto, non agli assessori, ma alla città. O ci sono motivazioni che non conosciamo? Nell’attesa di veder operare fattivamente gli assessori, ci auguriamo una profonda sanificazione”.