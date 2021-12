Rotice “Ripristino del decoro urbano in zona Scaloria”

Manfredonia (Foggia), 04/12/2021 – “Buongiorno Manfredonia. RipuliAMO la città.

Grazie ASE Manfredonia (e all’Ispettore Mimmo Manzella) per l’operazione di pulizia e ripristino del decoro urbano con intervento di due spazzatrici in zona Via Scaloria – Scuola San Giovanni Bosco – Cimitero – Eurospin – Via Magno.