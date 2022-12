Federico Moccia: “Bisogna fare squadra per la solidarietà, non per fare violenza

Cerignola, 03 dicembre 2022 – Statoquotidiano incontra Federico Moccia, l’autore di libri conosciutissimi come Tre metri sopra il cielo, Io e te, Scusa ma ti chiamo Amore, e regista, sceneggiatore, scrittore, autore televisivo, autore teatrale e giornalista pubblicista italiano. Anche sindaco del paese di Rosello dal 2012 al 2017.

Nella sala del “Roma: teatro cinema e” di Cerignola, il poliedrico artista romano ha tenuto il ‘laboratorio attivo’, da lui stesso ideato, “Orgoglio bullismo amore – Una moderna educazione sentimentale”, nel corso del quale ha esplorato temi adolescenziali, intrecciandovi le storie dei suoi personaggi: da Step di «Tre metri sopra il cielo» a Carolina in «Amore 14» fino a Niki di «Scusa ma…», e accompagnando il tutto con spezzoni di film, testi di canzoni, video tratti da YouTube e fatti di cronaca.

A fine spettacolo, le sue risposte alle nostre domande.

Come è nata l’idea dello spettacolo, che è un progetto, ossia quello di incontrare gli studenti.

“Da una riflessione. Perché a me piace pensare a cosa manca in questo momento.

Ecco, io penso che l’educazione ai sentimenti, l’imparare ad amarsi soprattutto, il fatto che le persone abbiano bisogno di occasioni per condividere e confrontarsi, il fatto di creare situazioni in cui possano ascoltare delle parole che facciano riflettere, tutto questo penso che possa essere uno sprone importante che mette in movimento e faccia ragionare.

Ho pensato, quindi, di ideare questo spettacolo-laboratorio, insieme con Nicola Canonico, che ha deciso di esserne produttore.

Ho pensato, cioè, di trovare le parole giuste per iniziare questo cammino, e non è detto che poi non ce ne siano altre per continuare. Le prime che ci sono venute in mente, per quello che è stato il mio percorso di vita, sono state: Orgoglio, Bullismo e Amore, perché sono quelle che caratterizzano la formazione di un ragazzo”.

Perché Orgoglio?

Perché ti dà la possibilità di farcela. Orgoglio nell’ accezione positiva. Non quell’orgoglio che porta a chiudersi, a non accettare di parlare con una persona, a decidere di non perdonarla e a non riuscire a superare certe cose, certe mancanze oppure delle offese. Quello è un orgoglio negativo e non va bene.

Io, invece, mi riferisco a quella forma di orgoglio che permette di raggiungere dei risultati quando gli altri pensavano che tu non ce l’avresti fatta. L’orgoglio come spinta ad andare avanti, quello è positivo”.

Perché il Bullismo?

“Ho deciso di parlarne perché mi ha colpito la vicenda dei fratelli Bianchi che hanno picchiato a morte Willy Monteneiro Duarte, ragazzo di colore, e si sono meritati l’ergastolo, all’età di 20 anni.

Tutta la vicenda fa emergere qualcosa di assurdo: mentre quei due ragazzi picchiavano Willy, la gente riprendeva con il telefonino anziché intervenire per porre fine al massacro. La violenza viene, cioè, spettacolarizzata.

E poi veniva colpito un ragazzo, Willy, solo perché era andato a salvare un suo amico, e veniva colpito senza considerare la sua fragilità. Un gesto che ho trovato assurdo. Tanto che vorrei andare a parlare con i fratelli Bianchi per capire come possa venire in mente una violenza di una tale portata verso una persona che non sa rispondere e non ce la fa.

Proprio quell’idea di fare squadra, di fare gruppo e fare branco per andare a menare i più deboli l’ho sempre trovata una vigliaccata. Bisognerebbe, invece, fare squadra per essere di aiuto, per favorire l’idea della solidarietà, l’idea di non essere quelli che stanno fuori a guardare solo per ridicolizzare le persone in difficoltà”.

Pensa che questa violenza possa venire in mente a seguito di esempi che vengono dagli adulti?

“Il problema più grande viene dai genitori dei fratelli Bianchi che hanno fatto delle dichiarazioni vergognose ai giornali. Come quando la madre ha dichiarato a proposito di Willy: L’hanno messo in prima pagina manco se fosse morta la regina, questo perché era rimasta colpita dal risalto mediatico della notizia e non dalla tragedia per la morte del 21enne di Paliano causata dai suoi figli. Quello era il clima, evidentemente, che si respirava in quella famiglia.

Io ritengo che se si mettono al mondo dei figli, bisognerebbe educarli a valori sani.

Forse sarebbe opportuno una sorta di patente dove controllano che valori hai per poi autorizzare ad essere genitori oppure vietarlo. Poiché ci sono, secondo me, dei genitori che non dovrebbero procreare”.

E l’Amore? Cosa rappresenta nel suo spettacolo?

“L’Amore è il momento più bello della vita di tutti e, in particolare, di quando si è adolescenti.

Nello stesso tempo, io noto che nel tempo presente sembra più necessario fare educazione ai sentimenti, perché purtroppo emerge che i ragazzi sono incapaci di accettare il fallimento, quando, invece, bisogna capire che le cose possono andare o non andare e accettarlo.

Nei femminicidi, per esempio, emerge un tale assurdo, ossia l’incapacità ad accettare che una storia possa chiudersi o non andare bene. Io, ai miei tempi, pensavo al nuovo, quando una storia finiva, non mi attraversava proprio l’idea di annientare lei. Non ce l’avevo come linea, non ce l’avevo come concetto, non ce l’avevo come esempio di moda, non ce l’avevo come educazione. Nonostante avessi molte cose che non mi erano piaciute in una storia d’amore finita male, non me la sono mai presa con lei.

Importante, dunque, imparare ad accettare e a mettersi in discussione”.

Con questo spettacolo anche lei si è messo in discussione.

“Certamente. Mi piace perché è una cosa completamente nuova per me. È una sfida e mi diverte. All’inizio ne ero preoccupato. Oggi ne sono contento perché penso sia utile e sento la risposta emozionata di alcune persone che ragionano sui temi proposti e ne vengono toccati. Questo per me vuol dire che quei temi arrivano alla gente e ne sono contento”.