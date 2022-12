Foggia, finale thrilling: pareggia e poi viene beffato al 94′. Vince il Giugliano 3-2

StatoQuotidiano.it Foggia, 4 Dicembre 2022.

Allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, il Giugliano batte il Foggia per 3-2, nella 17° giornata di campionato di Serie C girone C, con un finale a dir poco rocambolesco.

Scontro diretto con i tigrotti del Giugliano, quinti in classifica con 23 punti a sopravanzare i rossoneri di una lunghezza. I campani reduci da una doppia sconfitta esterna, nel corso del primo tempo menano le danze e all’11’ passano già in vantaggio con Rizzo, che con un preciso sinistro batte Dalmasso, confermato tra i pali della porta foggiana. Gladestony dalla distanza, su punizione, non inquadra il bersaglio. Il pallino del gioco è saldamente nei piedi dei calciatori locali. Al 19′ Gomez sfondo sulla sinistra, sventa Costa. Tracce di Foggia con Peralta, che esalta i riflessi di Sassi. La manovra degli uomini di Gallo è lenta e prevedibile e al 38′ il Giugliano va vicino al raddoppio. Dalmasso si fa scavalcare dalla battuta di Felippe ed è provvidenziale Di Pasquale a salvare in extremis. Frigerio ci prova con una zuccata, al 43′, palla deviata in corner e dopo due minuti di recupero, squadre al riposo con il Giugliano avanti 1-0.

Ricominciano le ostilità con il Foggia che reclama timidamente un penalty, per uno scontro Nicolao-Biasol, l’arbitro sorvola. I campani legittimano il vantaggio e raddoppiano al 51′. Cross radente, Dalmasso non è perfetto nella respinta e Di Dio non si fa pregare per realizzare. Gallo decide per all-in. Cambiano 4 calciatori e le sostituzioni producono gli effetti sperati. Il Foggia piano piano decide di giocare, reagisce e riapre la contesa. Al 72′ traversone di Nicolao, la sfera giunge ad Ogunseye il cui tentativo è deviato da Sassi. Dal corner Frigerio azzecca il colpo di testa vincente e fa 2-1. I pugliesi spingono alla ricerca del pari. Chierico ci prova al 83′, fuori misura. Il direttore di gara assegna 5 minuti di recupero e succede l’inverosimile. Il Foggia la riprende al 92′. Oyewale buca l’intervento, Tonin ringrazia e mette dentro alle spalle di Sassi. L’inerzia è addirittura degli ospiti che provano a vincerla ma al 94′ Salvemini vince il duello in velocità con Di Pasquale e con un tiro beffardo scaglia il pallone della vittoria alle spalle di Dalmasso. Tanto rammarico per i rossoneri che non sfatano il tabù Giugliano (mai vincenti) e sciupano l’occasione di allungare la striscia di risultati utili positivi consecutivi.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 4 Dicembre 2022