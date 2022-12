Foggia, 4 dicembre 2022 – Poco fa un furgone ha investito un uomo a Foggia, in via San Severo, nei pressi del centro commerciale. Trasportato in pronto soccorso dall’ambulanza del 118, non si conoscono ancora le sue condizioni. Pare che abbia battuto la testa. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro.

