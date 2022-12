Il Manfredonia recupera il Real Siti: finisce 2-2 un derby gradevole

StatoQuotidiano.it Stornara, 4 Dicembre 2022. Al “San Rocco” di Stornara, il Manfredonia impatta 2-2 con il Real Siti al termine di un incontro frizzante e caratterizzato da un’ altalena di emozioni, che permette ai sipontini di salire a quota 27 punti in classifica e mantenere la vetta del girone A, del campionato di Eccellenza Pugliese.

Pomeriggio climaticamente gradevole per una partita di calcio, con spalti abbastanza gremiti e squadre che nella prima fase si rispettano e si studiano. Il primo sussulto è, però, clamoroso, con Quitadamo sulla sinistra che va via e offre un pallone invitantissimo a Turitto, il quale apre troppo il piattone e mette fuori.

Conticchio devia un tiro di Ramos, al 18′. Salvatore, servito da un bell’assist di Giambuzzi, vede ribattuto il suo destro dalla retroguardia locale. Il Real Siti tiene bene il campo e si rende pericoloso con Fernandez, che mette dentro una bella palla senza trovare all’appuntamento con il gol alcun compagno di squadra. Proteste sipontine al 32′ per un contatto sospetto su Morra, in area di rigore.

Il Manfredonia, poco dopo, chiede un penalty per fallo di mano, sugli sviluppi di calcio di punizione ma l’arbitro sorvola nuovamente. Chironi smanaccia un cross velenoso al 36′. Il match è comunque bloccato ed equilibrato con poche occasioni nitide sul taccuino. La partita può sbloccarsi con un episodio, che avviene al 40′. Corner di Quitadamo, sbuca Montrone da due passi e spinge alle spalle di Lutzardo il più facile dei tap in. Morra alza troppo la mira sul finire di tempo e squadre al riposo con gli ospiti avanti per 0-1.

Le ostilità riprendono senza alcun cambio tra i calciatori sul rettangolo di gioco. Nervosismo sugli spalti ma sul campo i padroni di casa riescono al 7′ ad impattare. Chironi è bravo due volte su conclusioni del locali ma nulla può sul tiro di Da Silva che fa 1-1. I biancoceleste subiscono il contraccolpo psicologico e si espongono ad alcune folate del Real Siti in ripartenza.

Al 14′ topica arbitrale con Ramos atterrato in piena area e l’arbitro ammonisce il giocatore iberico, fischiando punizione dal limite. Proteste veementi di mister Lo Polito che si becca l’ espulsione. Ramos batte alla perfezione dalla lunetta e fredda Chironi, facendo esplodere il San Rocco. La tensione è palpabile. Al 26′ prova l’ acrobazia Salvatore ma è pescato in offside. Al 28′ Quitadamo fa il blitz.

L’esterno manda al bar due avversari, pesca Turitto, che si inventa una perla a girare con palla che si spegne alle spalle di Lutzardo. Squadre sul 2-2. Il centrale dei padroni di casa salva sulla linea il possibile autogol e salva il Real al 32′. In pieno recupero, Giambuzzi impegna di pugno l’estremo difensore verdeazzurro. Non succede più nulla e al 95′, il triplice fischio sancisce la fine di un derby con un pari sostanzialmente giusto.

Tabellini:

Real Siti: Lutzardo, De vera(34′ st Fanelli), Jammeh, Reddavide, Ndumu, Lorenzo gil, Cannone, Da Silva, Ramos, Bayo (56′ Barrasso), Ferrandez. All. Lo Polito.

Manfredonia: Chironi, Conticchio, Montrone, Biason, D’Aiello, Giambuzzi, Bevilacqua, Salvatore, Morra, Quitadamo, Turitto (42’st Potenza). All. De Candia.

Reti: 40′ pt Montrone (M), 7’st Da Silva (R), 17’st Ramos (R), 28′ st Turitto (M).

Ammoniti: Ramos, Reddavide, Barrasso, Salvatore, Biason

Espulsi: Marchionna e Lo Polito dalle panchine

Arbitro: sig. Cantoro sez. Brindisi

Assistenti: sigg. Spalierno e Garofalo sez. Bari

A cura di Antonio Monaco. Stornara, 4 Dicembre 2022