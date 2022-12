Pallavolo Cerignola vs Star Volley 3-0, PalaDileo arena da pantere fucsia

Stato Donna, 4 dicembre 2022. Torna subito alla vittoria la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, dopo l’opaca prova contro la capolista Fasano di sette giorni fa, davanti al pubblico amico sfodera una bellissima prestazione contro la Star Volley Bisceglie terza in classifica ma ieri priva di quattro pedine all’interno del proprio organico.

Un 3-0 che permette al collettivo allenato da Michele Valentino di iniziare al meglio il mese di dicembre, che vedrà le fucsia ora affrontare Chieti in trasferta e poi il big match con Francavilla al PalaDileo per chiudere il 2022 agonistico.

Con questa netta imposizione, le pantere salgono a quota 18 punti in classifica, consolidando la quinta posizione in classifica e con vista sul terzo posto occupato dalla Futura Teramo e sempre distante tre punti. Lunghezze recuperate anche sulla stessa Star Volley Bisceglie, quarta in graduatoria adesso a solo un punto di distanza da Altomonte e Co.

Ora il consueto riposo di due giorni per le fucsia e poi, da martedì, testa alla sfida di sabato prossimo a Chieti.

Brio Lingerie Pallavolo Cerignola-Star Volley Bisceglie 3-0 (25-13; 25-20; 25-22)

Ufficio Stampa Pallavolo Cerignola pallavolocerignola.