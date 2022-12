Stornara, storico incontro tra il sindaco Nigro e il Presidente del Niger

Stornara, 3 dicembre 2022 – Nella mattinata di oggi, 3 dicembre 2022 presso l’ hotel St Regis Roma, il sindaco di Stornara, la consigliera comunale Adriana Russo, il direttore della Caritas parrocchiale Vito D’aniello e una rappresentanza della Caritas, hanno incontrato il Presidente della Repubblica del Niger Mohamed Bazoum per rinsaldare l’ amicizia tra le due comunità, stornarese e nigerina, già iniziata con la visita dell’ambasciatore avvenuta qualche mese fa proprio in Stornara.



Punto focale della visita è stata la promessa di collaborazione tra istituzioni per favorire la realizzazione di progetti in loco attraverso l’ apertura di un corridoio umanitario che garantisca aiuto fattivo e integrazione.

Comunicato stampa Comune di Stornara