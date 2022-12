Valente: “Voto favorevole agli aiuti per attività colpite dal caro bollette”

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/12/2022 – “Fare la Consigliera di opposizione non significa essere contro a prescindere, ma impegnarsi a vigilare sull’operato dell’amministrazione e dare il proprio contributo nel far crescere Manfredonia o nell’aiutare concittadini in difficoltà.

Ed è con questo spirito che nel Consiglio comunale del 30 novembre ho votato a favore delle variazioni di bilancio, dove tra le numerose voci spiccava l’istituzione di un capitolo di spesa di 450mila euro per andare incontro alle attività imprenditoriali fortemente penalizzate prima dal Covid e ora dai rincari dei costi energetici. Stiamo parlando di ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, birrerie, bar, pasticcerie, ortofrutta, fiori e piante, pizza al taglio e pescherie, che fino al 31 dicembre avranno la possibilità di presentare al Comune un’istanza per chiedere un contributo economico una tantum finalizzato, appunto, a mitigare l’ulteriore impoverimento derivante dal “caro bollette”.

Per accedere, è necessario rispettare quanto deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 210 del 23/11/2022, ovvero: essere in regola con i pagamenti della rata TARI e CUP 2022 ed essere in regola con gli obblighi di denuncia TARI e CUP e senza morosità pendenti TARI e CUP per gli anni 2016/2022. Per avviare la pratica basta cliccare qui: https://servizionline.comune.manfredonia.fg.it/…/elenco….

L’auspicio è che con questo aiuto si potrà dare una boccata d’ossigeno alle tante attività sul nostro territorio che negli ultimi anni non hanno vissuto momenti facili e che ciò possa essere un modo per far rifiorire pian piano la nostra economia”. Maria Teresa Valente Capogruppo Consiliare CON Manfredonia.