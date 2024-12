foggiatoday.it. Lutto nella comunità scolastica foggiana per la scomparsa di Carmen Talia, nota insegnante di Matematica e Fisica; aveva 71 anni. Per molti anni insegnò al Liceo Classico Lanza.

Proprio il liceo foggiano ne piange la scomparsa e ne traccia un dolce ricordo: “Il ricordo della professoressa Talia rimane saldo nella mente di chi l’ha conosciuta: le colleghe e i colleghi e, soprattutto, le alunne e gli alunni che hanno avuto modo di apprezzarne il rigore etico, la passione conoscitiva, l’intelligenza acuta e le grandi capacità didattiche”, si legge sulla pagina Facebook del liceo Lanza-Perugini.

“Molte sono le persone del Liceo Lanza che le devono una parte importante della loro formazione e che la ricordano ancora con gratitudine”.

https://www.foggiatoday.it/cronaca/foggia-morta-carmen-talia-professoressa-matematica-fisica-liceo-lanza.html