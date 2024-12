La stagione del Cerignola continua a regalare emozioni e speranze ai tifosi gialloblù.

Dopo il prezioso pareggio ottenuto in trasferta contro il Benevento, capolista del campionato, la squadra allenata da Giuseppe Raffaele si prepara a un appuntamento altrettanto importante: il derby contro l’Altamura, in programma venerdì 6 dicembre al “Monterisi”.

Il peso del pareggio a Benevento

La prestazione sul campo del “Vigorito” ha dato ulteriore fiducia alla squadra. Il pareggio per 1-1 contro una delle formazioni più quotate della categoria non solo ha permesso al Cerignola di muovere la classifica, ma ha anche rafforzato la consapevolezza delle proprie potenzialità. Con la vetta a soli quattro punti di distanza, il Cerignola può legittimamente sognare di restare in corsa per il titolo fino alla fine.

La sfida contro il Benevento ha evidenziato la solidità del gruppo, capace di reggere l’urto di una delle squadre più temibili del campionato. Una difesa guidata da un sontuoso Ligi, rientrato dopo un infortunio, ha garantito equilibrio, mentre in attacco Jallow continua a confermarsi l’uomo del momento, grazie ai suoi gol decisivi.

Il derby contro l’Altamura: una prova di maturità

Ora l’attenzione si sposta sul derby con l’Altamura, un match che rappresenta un ulteriore banco di prova per il Cerignola. Si tratta di una sfida inedita a livello professionistico, ma che promette scintille per la storica rivalità regionale e per la posta in gioco.

L’Altamura arriva a questa sfida in un ottimo stato di forma, reduce da una convincente vittoria contro il Trapani, squadra che in passato ha rappresentato un ostacolo significativo per i gialloblù. Raffaele ha sottolineato la difficoltà dell’impegno, consapevole che gli ospiti scenderanno in campo al “Monterisi” con grande determinazione.

Le scelte di formazione

Il tecnico del Cerignola dovrà fare i conti con alcuni dubbi di formazione, in particolare in difesa e a centrocampo. Gonnelli e Martinelli restano in forse, mentre Coccia, costretto a uscire nell’intervallo contro il Benevento per un problema muscolare, difficilmente sarà della partita. Al suo posto, è pronto Tentardini, con Russo che potrebbe essere spostato sulla destra per garantire maggiore equilibrio.

A centrocampo, il trio formato da Capomaggio, Tascone e Paolucci sembra intoccabile, garantendo solidità e qualità nelle due fasi di gioco. In attacco, Salvemini e Jallow guideranno ancora una volta la manovra offensiva, con quest’ultimo che ha dimostrato di saper essere decisivo nei momenti chiave, avendo realizzato tre gol pesantissimi nelle ultime due partite.

La classifica e il contesto del campionato

Il campionato si conferma equilibrato, con molte squadre ancora in corsa per le prime posizioni. Il pareggio tra Monopoli e Avellino e l’altalenante rendimento di squadre come Catania e Trapani hanno contribuito a mantenere aperti i giochi, restringendo la cerchia delle formazioni di alta classifica.

Per il Cerignola, il derby contro l’Altamura rappresenta un’occasione importante per avvicinarsi ulteriormente alla vetta e per consolidare la propria candidatura a protagonista della stagione. Una vittoria permetterebbe di capitalizzare il pareggio di Benevento e di mantenere alta la pressione sulle dirette concorrenti.

Sognare in grande

Il derby di venerdì non è solo una partita: è un test di maturità per una squadra che, settimana dopo settimana, sta dimostrando di poter competere ai massimi livelli. Il “Monterisi” si prepara a essere il teatro di una sfida appassionante, con i tifosi pronti a spingere i loro beniamini verso un traguardo che inizia a sembrare sempre più alla portata.

