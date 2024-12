Colpo al traffico di reperti archeologici: quattro misure cautelari e 32 indagati in un’indagine internazionale

BARI – Si chiama “Art Sharing” l’operazione dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Bari, che ha portato all’arresto di quattro persone e all’indagine di altre 32, svelando una rete criminale transnazionale dedita al traffico illecito di reperti archeologici e numismatici. L’inchiesta, iniziata nel 2020, ha smantellato un’organizzazione specializzata nello scavo clandestino, nel furto e nella successiva esportazione di beni culturali italiani, destinati al mercato internazionale.

Alle prime ore del 4 dicembre, i militari del Nucleo TPC, con il supporto dell’Arma territoriale, hanno eseguito misure cautelari personali emesse dal GIP di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica. L’operazione ha coinvolto diverse località in Puglia e Lazio e si è estesa a livello internazionale, grazie alla collaborazione con Eurojust e autorità giudiziarie estere.

La rete criminale

L’organizzazione, operativa principalmente nelle province di Bari, BAT e Foggia, con diramazioni in Lazio, Emilia-Romagna, San Marino, Belgio e Spagna, era composta da tombaroli esperti, ricettatori e intermediari internazionali. Il gruppo agiva secondo una struttura articolata e altamente professionale, utilizzando linguaggi criptici, identità false e strumenti telematici per eludere le indagini.

Al centro del traffico illecito vi era una fittizia casa d’aste denominata “Costa’s Gallery”, con sede ad Anversa, in Belgio. Attraverso questo canale, i reperti – provenienti principalmente da scavi clandestini in Puglia e Lazio – venivano venduti a collezionisti e case d’asta in Europa e America. La sofisticata rete logistica dell’organizzazione prevedeva mezzi di trasporto modificati e corrieri specializzati per il trasferimento dei manufatti.

I beni sequestrati

Durante le perquisizioni, effettuate in Italia e all’estero con la collaborazione di autorità come la Guardia Civil spagnola e la Polizia Federale belga, sono stati recuperati circa 300 reperti, tra cui:

Vasi ceramici decorati, come hydriae, kylix, lekanis e oinochoai risalenti al V-III secolo a.C.;

Oltre 200 monete antiche , in bronzo e argento, coniate da zecche pugliesi e ancora coperte da incrostazioni terrose;

Un sarcofago marmoreo dell'epoca romana imperiale;

15 sculture etrusche, rinvenute in Spagna.

Sequestrati anche anelli, pendagli, metal-detector, attrezzature per scavi e falsi certificati di provenienza, utilizzati per “ripulire” la storia dei manufatti.

Danno incalcolabile al patrimonio culturale

Il traffico illecito ha causato danni gravissimi al patrimonio archeologico italiano, con la dispersione di testimonianze storiche spesso irrimediabilmente compromesse. La Procura di Bari ha contestato agli indagati l’aggravante della transnazionalità, sottolineando la portata internazionale del fenomeno.

Grazie alla cooperazione con Eurojust, sono stati eseguiti Ordini Europei d’Indagine (O.E.I.) in Belgio, Germania, Spagna e Austria, con perquisizioni che hanno permesso di recuperare preziosi reperti italiani. Rogatorie internazionali in Svizzera e San Marino hanno inoltre portato alla scoperta di ulteriori beni culturali trafugati.

Fase preliminare delle indagini

L’inchiesta si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati, la cui colpevolezza dovrà essere accertata in un processo, hanno il diritto alla difesa nel contraddittorio tra le parti. Tuttavia, l’operazione rappresenta un passo cruciale nella lotta al traffico internazionale di beni culturali, ribadendo l’impegno delle autorità italiane nella tutela del patrimonio storico.

L’indagine ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra le istituzioni nazionali ed estere nella protezione dei tesori archeologici, confermando il ruolo centrale dell’Italia nel contrasto ai reati contro il patrimonio culturale.

