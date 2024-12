La Giunta regionale con deliberazione n. 1558 del 18.11.2024 pubblicata sul BUR Puglia n. 97 del 2.12.2024, ha destinato ulteriori risorse integrative per le aree D “Aree rurali con problemi di sviluppo” del CSR Puglia 23-27. Il GAL Gargano, dopo essersi collocato al secondo posto su scala regionale nella graduatoria delle 23 proposte di Strategie di Sviluppo locale presentate dai GAL pugliesi, con una dotazione finanziaria di 5,5 milioni di euro, ora avrà a disposizione ulteriori risorse per integrare l’attuazione della Strategia Leader sul territorio.

Si tratta di 5 milioni di euro che si andranno ad aggiungere alle risorse già assegnate al GAL Gargano per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “Facciamo futuro” che contribuirà, in continuità con la programmazione precedente, allo sviluppo economico e sociale dei Comuni di competenza dell’ente con sede a Monte Sant’Angelo per la programmazione 2023/2027.

“Questo è un segnale importante per gli imprenditori e per tutti gli attori locali dell’area GAL– dichiara la Presidente del GAL Stefania Bozzini –Siamo davvero soddisfatti per le ulteriori risorse che la Giunta regionale ha assegnato al GAL in quanto ci permetterà di incrementare ulteriormente le opportunità di sviluppo della nostra area di competenza che come noto rientra principalmente nell’area D per l’82,43% della superficie totale. L’obiettivo che ci siamo prefissati a seguito degli incontri con il territorio è quello di accrescere le condizioni economiche e sociali del Gargano attraverso un rafforzamento dei servizi e della competitività delle imprese, lo sviluppo di nuove collaborazioni tra Istituzioni e operatori e l’elevazione della qualità delle produzioni realizzate nell’area. Queste risorse ci permetteranno di “Fare futuro” con maggiore concretezza, forti dell’esperienza e dei risultati raggiunti nella Programmazione 2014/2022 e della collaborazione con gli attori del territorio con i quali abbiamo costruito la nostra Strategia di Sviluppo”.

Grande soddisfazione anche da parte dei soci, in modo particolare dai Sindaci: “Ringraziamo la Giunta regionale per aver compreso le priorità e le necessità dei nostri territori connesse alla nuova programmazione” – dichiara il vice-presidente del CDA e sindaco di Ischitella – Alessandro Nobiletti “La necessità di potenziare sia la dotazione finanziaria da assegnare al GAL Gargano, sia le attività da svolgere, quale comprovato organismo competente e interlocutore di rilievo, era emersa già durante gli incontri di animazione per la preparazione della SSL. Siamo sicuri che sapremo sfruttare al massimo queste risorse per garantire alla comunità locale opportunità di sviluppo mirate”.

Il GAL Gargano sarà chiamato a sottoscrivere una convenzione integrativa con l’Autorità di Gestione Regionale del CSR Puglia 2023-2027, adattando la Strategia alle necessità concrete del Gargano e continuando, così, l’importante processo di sviluppo locale avviato, certi della partecipazione degli attori locali.

Comunicato stampa