“Effetto Fitto”: Fondi di Sviluppo e Coesione, il Gargano resta escluso. Il Sindaco d’Anelli attacca il Governo e la Regione

Un duro attacco alle politiche di allocazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione arriva dal Sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, che definisce la distribuzione delle risorse “semplicemente vergognosa”. Il primo cittadino critica apertamente l’accordo sottoscritto tra Governo e Regione Puglia per l’attuazione delle politiche di coesione e la riduzione delle disuguaglianze territoriali.

Le accuse: il Gargano dimenticato, il Salento favorito

Secondo d’Anelli, il Gargano è stato praticamente escluso dai finanziamenti previsti, fatta eccezione per un singolo progetto di un ente comunale. Al contrario, al Salento sarebbe stata destinata una quota significativa dei fondi strutturali europei, pari al 22%, mentre a Bari è stato assegnato il 21%. La Provincia di Foggia, invece, si sarebbe dovuta accontentare di risorse irrisorie, definite dal sindaco “briciole”.

“È inaccettabile”, ha dichiarato d’Anelli, sottolineando come la maggioranza degli amministratori presenti alla firma dell’accordo fossero originari del Salento, una circostanza che secondo il sindaco avrebbe condizionato pesantemente le decisioni.

La strada statale 275 e gli stadi nel mirino delle critiche

Il sindaco ha inoltre puntato il dito contro specifici progetti finanziati, come i 229 milioni di euro destinati alla costruzione della strada statale 275 Maglie-Leuca, definita “supergalattica” e accusata di rispondere più a interessi personali che a quelli collettivi. “L’ANAS ha già fonti autonome di finanziamento”, ha affermato d’Anelli, evidenziando come quei fondi avrebbero potuto essere destinati ad altre aree della Puglia.

Altra critica è rivolta ai 5 milioni di euro stanziati per lo stadio di Maglie, città natale del padre di Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione Europea. D’Anelli non risparmia commenti duri, definendo la distribuzione delle risorse “un colpo basso al Gargano” e un esempio di come si sia privilegiato un territorio già ben dotato rispetto ad aree che necessitano di investimenti per colmare ritardi infrastrutturali e sociali.

Il fallimento delle politiche di coesione

D’Anelli denuncia l’“illogica suddivisione dei fondi”, che a suo avviso risponde più a “logiche di partito o di potere” che alle reali necessità dei territori. Questo, sostiene, non farà che aggravare le disuguaglianze esistenti.

“Foggia è già terzultima nel rating annuale delle città italiane e, con questo accordo, rischia di scendere all’ultimo posto”, ha aggiunto il sindaco.

La chiamata alle armi politiche

D’Anelli conclude con un appello alla battaglia politica. “È il momento di alzare la voce e difendere il nostro territorio”, ha dichiarato, annunciando l’intenzione di intraprendere azioni concrete per chiedere un riequilibrio nella distribuzione delle risorse e una maggiore attenzione alle esigenze del Gargano e della Provincia di Foggia.

Il Sindaco ha voluto anche ricordare il proprio appoggio iniziale alla nomina di Raffaele Fitto come Vicepresidente della Commissione Europea, visto come un’occasione per promuovere l’unità nazionale. Tuttavia, d’Anelli si è detto “deluso” da come i fondi siano stati gestiti e destinati, penalizzando il Gargano.

L’intervento del Sindaco si chiude con una promessa: “Non ci arrenderemo. È ora di combattere per il nostro futuro”.