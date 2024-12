Da domani e per tre giovedì di dicembre chiusura al traffico di Piazza San Pio X

L’ufficio e Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per operazioni di prove strumentali di trazione di alberi è stata disposta per domani giovedì 5 dicembre dalle 7 alle 13,00 la chiusura al traffico di Piazza San Pio X e via Pellegrino Graziani, nel tratto adiacente il parco giochi.

Lo stesso provvedimento per garantire l’incolumità pubblica è previsto anche per giovedì 12 e giovedì 19 dicembre nella stessa fascia oraria.