La Casa di Cura San Michele di Manfredonia offre esami del sangue gratuiti per la prevenzione della salute

Anche quest’anno, come ormai consuetudine, la Casa di Cura San Michele di Manfredonia rinnova il suo impegno verso la salute della comunità, offrendo ai cittadini l’opportunità di effettuare gratuitamente un pacchetto completo di esami del sangue.

L’iniziativa si terrà nel mese di dicembre, dal 6 al 14, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

Gli esami del sangue rappresentano uno degli strumenti più efficaci per monitorare il nostro stato di salute e prevenire eventuali patologie. Per questo, la Casa di Cura San Michele invita tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa gratuita, che può rivelarsi fondamentale per una diagnosi precoce.

Dettagli dell’iniziativa:

Periodo: Dal 6 al 14 dicembre

Dal 6 al 14 dicembre Tipo di esame: Pacchetto completo di esami del sangue

Pacchetto completo di esami del sangue Costo: Gratuito

Per prenotazioni o ulteriori informazioni, è possibile contattare la Casa di Cura ai seguenti recapiti:

Telefono: 0884 581116 (attivo dalle 11:30 alle 13:00)

0884 581116 (attivo dalle 11:30 alle 13:00) Email: info@casadicurasanmichele.com

Non perdere l’occasione di prenderti cura della tua salute con un semplice esame del sangue. La Casa di Cura San Michele ti aspetta!