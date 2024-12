La fuga del boss Raduano: quattro mesi in tenda e la rete dei complici

Un’evasione spettacolare, una latitanza rocambolesca e un’organizzazione criminale estesa in quattro regioni e due nazioni. È il quadro che emerge dall’inchiesta “Cripto”, che ha portato all’arresto di 14 persone accusate di aver favorito la latitanza del boss della mafia garganica Marco Raduano. Tra i fermati figura anche un agente della polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Badu e Carros a Nuoro, da cui Raduano evase il 24 febbraio 2023.

L’evasione dal carcere e i primi giorni di latitanza

L’evasione di Marco Raduano è avvenuta con un piano ben congegnato: il boss ha utilizzato lenzuola annodate e un gancio prelevato dalle officine interne per scavalcare il muro di cinta del carcere. Aveva accesso a telefoni cellulari e a copie delle chiavi della struttura, grazie a una rete di complici che operava anche all’interno della casa circondariale. Tuttavia, qualcosa non è andato secondo i piani: Raduano, una volta all’esterno, non ha trovato il supporto logistico previsto e ha dovuto nascondersi per tre giorni in una cantina a Nuoro.

Successivamente, si è trasferito nelle campagne di Bitti, sempre in provincia di Nuoro, dove ha passato alcuni giorni. Da lì si è rifugiato per quattro mesi in una tenda nelle impervie campagne di Padru, in Gallura, una zona isolata e difficile da raggiungere. Durante questo periodo, Raduano ha organizzato il passaggio in Corsica, primo passo verso la sua successiva fuga in Spagna.

La latitanza e i viaggi in Europa

Dopo aver lasciato la Sardegna, Raduano è approdato in Corsica, dove ha trovato un punto d’appoggio per poi trasferirsi in Spagna. Qui si è ricongiunto con il suo braccio destro Gianluigi Troiano. I due, nonostante la condizione di latitanti, hanno mantenuto attive le loro operazioni criminali.

Una delle azioni più eclatanti è stata la spedizione punitiva del 16 ottobre 2023 a Vieste. In quella data, i due si recarono in Puglia per attentare alla vita di Gennaro Cariglia, alias “Mangia Veleno”, rivale di Raduano nel racket delle guardianie. L’agguato avvenne in pieno giorno, in una zona trafficata della città garganica, ma Cariglia sopravvisse ai colpi d’arma da fuoco. Dopo il fallimento dell’attentato, Raduano e Troiano fuggirono prima a Parma, utilizzando un’auto d’epoca, e poi fecero ritorno in Spagna.

La vita in clandestinità e i legami familiari

Nonostante la fuga e le difficoltà logistiche, Raduano non ha mai smesso di mantenere i contatti con la sua rete di fiancheggiatori e, sorprendentemente, nemmeno con la famiglia. Dalle intercettazioni è emerso che il boss, durante la latitanza, ha organizzato tramite i suoi sodali l’acquisto di una bicicletta per il figlio, dimostrando che anche nella clandestinità cercava di mantenere un legame con la sua vita privata.

La rete di supporto e gli arresti

L’inchiesta “Cripto” ha svelato una fitta rete di fiancheggiatori, attivi in Sardegna, Puglia, Veneto e Corsica, che ha garantito a Raduano assistenza materiale, economica e logistica. Tra gli arrestati figurano residenti nelle province di Nuoro, Sassari e Venezia, nonché persone legate a Bastia, in Corsica. L’agente penitenziario arrestato, in particolare, avrebbe giocato un ruolo cruciale, fornendo gli strumenti necessari per l’evasione.

La latitanza di Raduano è stata interrotta il 1° febbraio 2024, quando è stato catturato ad Aleria, in Corsica, dalla gendarmeria francese. Pochi giorni prima, il 30 gennaio 2024, le autorità spagnole avevano già arrestato Troiano.

Un’organizzazione criminale ramificata

L’inchiesta coinvolge un totale di 58 indagati, confermando l’ampiezza della rete su cui poteva contare il boss della mafia garganica. Non si trattava solo di persone pronte a fornire rifugi o denaro, ma di una vera e propria organizzazione capace di sostenere un anno di latitanza internazionale.

Fonti: Corriere del Mezzogiorno – SEZIONE FOGGIA.