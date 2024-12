LA PESCA DEI MOSCARDINI NEL GOLFO DI MANFREDONIA

-Denominati in vernacolo dalla marineria locale ”Pólepe rosse e pólepe de mósche”

I Moscardini, molluschi cefalopodi della famiglia delle Octopodidae, prediligono fondali fangosi e sabbiosi. Vivono tra i 15 e gli 80 metri di profondità e sono una sorta di specie stanziale e endemica. La loro esistenza è di circa due anni. Nel Golfo di Manfredonia si pescano due tipi di moscardini: quelli rossi, detti in vernacolo: “pólepe rosse de fore” (polpi –moscardini- rossi di fuori), che si catturano da 40 metri di profondità “20-25 passe d’acque” verso il largo “alla vije de fore”, con rete a strascico.

Quelli moscati invece, che vanno sotto il nome di “pólepe de mósche o pólepe muschete de ndèrre”(polpi –moscardini muschiati di sottocosta), vengono pescati, da 40 metri di profondità fino a “jacque de terre” sottocosta, con rete a strascico ma anche con reti da posta). In età adulta, “i capacchiune rosse” (i moscardini rossi) raggiungono il peso di 800-900 grammi. Si differenziano dai polpi di scoglio, perché sulla braccia, hanno una sola fila di ventose.

Invece, “i muscardine de mósche” (i moscardini muschiati, dalla colorazione del corpo bruna giallastra tendente al marrone), restano sempre della stessa grandezza, e sono più piccoli dei moscardini rossi, e raggiungono il massimo peso di 300 grammi. Questi minutissimi, ricercati e prelibati molluschi, venivano maggiormente comprati (lo sono tuttora) a qualsiasi prezzo, dai commercianti di pesce baresi.

Il loro acquisto, a prezzi alti, avveniva, non solo “a la mecciune o a úmm’a úmme” (fuori asta), ma anche nel corso dell’asta tenuta nel nostro mercato ittico. Va evidenziato, che i grossisti di pesce di “abbasci’a marine”, facevano incetta di questi minuti moscardini, prima di tutto per il loro guadagno commerciale nella ristorazione, e poi perché, erano e sono tuttora molto richiesti dai voraci consumatori Levantini, che prediligono gustarli crudi.

Anche i nostri “jatechére”commercianti di pesce, li compravano, lo fanno tuttora, per spedirli ai mercati ittici del Nord Italia, dove venivano e sono tuttora, astati a prezzi altissimi.

Un consiglio, quando li acquistate.

Se gli occhi sono trasparenti, vuol dire che sono freschi, se invece sono opachi, sono sempre buoni da mangiare, ma sono stati pescati alcuni giorni prima e tenuti sotto ghiaccio. Nel tempo, ho fotografato e filmato, nel vecchio e poi nel nuovo mercato ittico di Manfredonia, prima dell’inizio dell’asta pubblica, quintali di moscardini sistemati in bella vista nei telai, moltissimi ancora vivi. I moscardini rossi “i pólepe rosse”, di sesso femminile, nel periodo di aprile-maggio, vengono al largo a depositare le uova nel Golfo. Questi moscardini, si pescano tutto l’anno, ma in particolare, da ottobre-novembre fino a maggio.

Va detto, invece, che i prelibati moscardini muschiati, che sono di dimensione inferiore a quelli rossi, vengono a covare sottocosta “a menè l’ove ndèrre a marine” nei mesi di ottobre-novembre, allorquando maggiore è la loro cattura. A tal proposito, mi riferiva il bravo pescatore Salvatore Talamo detto “Papalétte”, che pescatori di Manfredonia, che nei mesi di ottobre-novembre, praticavano e si dedicano tuttora alla pesca, dei polpi di scoglio sottocosta, con il tradizionale metodo delle polpare, nella zona di mare che va da “Matenetélle” (Mattinatella) fino a oltre “i Mirve” (baia dei Mergoli, ora Zagare), in questi due mesi, quando c’era grande proliferazione di moscardini, non riuscivano a pescare più i polpi di scoglio.

Il motivo, era l’arrivo in massa sottocosta dei moscardini di muschio, che venivano (ora avviene in forma minore) a depositare le uova sottocosta diventando il principale alimento dei polpi di scoglio. Quest’ultimi, che facevano incetta di questi piccoli moscardini, dei quali sono golosissimi, poichè erano sazi, non si avvicinavano all’esca viva “a pelose” legata alla polpara preparata dal pescatore. Mi diceva, ancora “Papalétte”, che i nostri pescatori, per far fronte a questo inconveniente, quando catturavano i polpi di muschio vivi con le reti da posta, li legavano alle polpare e li utilizzavano come esca per attirare e pescare i polpi di scoglio.

Per quanto concerne le proprietà nutrizionali dei moscardini, va evidenziato che questi molluschi hanno un’alta percentuale di proteine nobili, in particolare la vitamina A e alcune del gruppo B e la E. Sono ricchi anche di Sali minerali quali (fosforo, potassio e sodio). Essendo molluschi versatili e gustosissimi, si prestano a vari modi nella preparazione di pietanze di mare anche nella nostra cucina. Si possono approntare: “al sugo con la pasta”, “fritti”, “bolliti ed ad insalata”, “affogati all’acqua loro”, “alla Luciene”, “arrostiti sulla piastra o griglia”(quelli rossi di media grandezza), etc./. A Manfredonia, i piccolissimi moscardini solitamente si cucinano al sughetto con la pasta o fritti. I baresi invece, li prediligono mangiare crudi, dopo aver eliminato le interiora e “arreccéte” (dopo averli manipolati ripetutamente in un canestro di rami ulivo o di canne).

Devo però dire, che in loco, ci sono molti pescatori e anche persone non addette alla pesca, “magnarune de crute de mere” (mangioni di crudo di mare), che li gradiscono crudi, come antipasto di mare. Sinceramente, anch’io, alcune volte li ho mangiati crudi, e vi dico che sono una prelibatezza per i palato.

Il moscardino muschiato, particolarmente, quello di piccolissime dimensioni, denominato anche in vernacolo “muscardine mullische” (moscardino tenero), ribadisco, che rappresenta in loco ai fini commerciali, la varietà più pregiata. E’ detto muschiato, perché emana un particolare odore che ricorda quello del muschio. La parte sottostante del mollusco (le braccia), ha la carne chiara.

**Polpo in vernacolo si scrive “Pólepe”, ma si legge ”pòlpe”.

Pescatori intervistati : Antonio Castriotta detto “u Masanille”; Franco Varrecchia detto “Giangiacche”; Salvatore Talamo detto “Papalette”; Angelo Troiano detto “Sciandògne”; Nicola Muscatiello detto “Tagghialuce”; Michele Cannito detto “Cannute”.

Manfredonia-Dicembre 2010- nuovo mercato ittico. Piccolissimi Moscardini muschiati detti -polpe de mosche de nderre-pescati sottocosta – ultima calata con reti a strascico