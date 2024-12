Manfredonia, degrado nei pressi di una scuola elementare: appello dei genitori per interventi urgenti

Manfredonia – Uno scenario di degrado preoccupa i genitori dei bambini che frequentano una scuola elementare situata in via San Giovanni Bosco. A pochi passi dall’edificio scolastico, in un vicolo adiacente, si trovano escrementi, rifiuti e sporcizia diffusa, come documentato dalla fotografia fornita dagli stessi genitori.

La situazione, definita “inaccettabile” dagli adulti che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola, solleva serie preoccupazioni sia per le condizioni igienico-sanitarie che per il decoro urbano. Non si tratta soltanto di un problema estetico: in un luogo frequentato quotidianamente da bambini, la presenza di escrementi e rifiuti rappresenta un evidente rischio per la salute pubblica.

L’indignazione dei genitori: “Uno schifo che non può continuare”

“È uno schifo, e non possiamo accettare che i nostri figli crescano in queste condizioni,” ha dichiarato uno dei genitori che, insieme ad altri, ha deciso di rivolgersi a StatoQuotidiano per denunciare la situazione. “Abbiamo più volte segnalato il problema alle autorità competenti, ma ad oggi non è stato fatto nulla. Questo vicolo è ormai abbandonato a se stesso: escrementi, rifiuti e degrado regnano incontrastati”.

La rabbia cresce soprattutto alla luce della posizione strategica del vicolo, proprio nei pressi di una scuola elementare. I bambini, per natura curiosi e spesso inconsapevoli dei rischi, potrebbero entrare in contatto con materiali contaminati o farsi male a causa di rifiuti pericolosi.

La situazione evidenziata non è solo una questione di decoro urbano, ma anche di salute. Gli escrementi presenti nel vicolo, insieme ad altri rifiuti, potrebbero attirare insetti e animali randagi, aumentando il rischio di infezioni o malattie. In particolare, in un contesto scolastico, è fondamentale garantire un ambiente sicuro e salubre.

I genitori chiedono con forza un intervento immediato da parte del Comune di Manfredonia e degli enti preposti. “Non possiamo aspettare oltre”, sottolineano. “È necessario che il vicolo venga ripulito, igienizzato e messo in sicurezza nel più breve tempo possibile”.

L’appello non si limita alla richiesta di una pulizia straordinaria, ma invita anche a riflettere sulla necessità di una manutenzione periodica e di controlli più rigorosi. Secondo i genitori, solo una programmazione regolare degli interventi potrà garantire che situazioni simili non si ripetano.