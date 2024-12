Il prossimo sabato, 7 dicembre 2024, la Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia sarà protagonista di un evento di grande rilevanza, sia spirituale che civile, per la città e per l’intero territorio del Gargano. Un doppio appuntamento che vedrà la partecipazione di S.E. Mons. Franco Moscone, Arcivescovo della diocesi, e che si annuncia come un momento identitario e collettivo di particolare intensità.

Alle ore 17:30, Mons. Moscone benedirà il nuovo bassorilievo, una straordinaria opera di dimensioni monumentali (m 7×4,80), dedicata a San Michele Arcangelo, Patrono venerato non solo a livello locale, ma in tutto il mondo cristiano. Questo imponente bassorilievo, tra i più grandi mai realizzati, raffigura l’Arcangelo con la spada e lo scudo, riprendendo l’iconografia tradizionale e richiamando la devozione profonda della comunità garganica verso questa figura simbolica.

A seguire, alle ore 18:30, l’Arcivescovo presiederà la celebrazione della Santa Messa, un momento centrale che unirà i fedeli in un clima di preghiera, riflessione e condivisione spirituale. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, credenti e non, in un segno di apertura e di inclusione che sottolinea l’importanza della Parrocchia San Michele Arcangelo come punto di riferimento per l’intera comunità.

Questo evento non rappresenta solo un’occasione di raccoglimento religioso, ma anche un segno tangibile dell’attenzione pastorale e dell’impegno dell’Arcivescovo per il nostro territorio. La Parrocchia, da sempre cuore pulsante della vita culturale e spirituale di Manfredonia, si conferma ancora una volta luogo d’incontro e di identità condivisa per il Gargano.

A cura di Daniele Catalano.