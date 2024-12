Manfredonia, Scaringella al centro delle attenzioni di più club

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Il futuro di Michele Scaringella, attaccante classe 1995 attualmente in forza al Manfredonia, continua a tenere banco nel panorama del calcio dilettantistico pugliese. Il giocatore, reduce da un’ottima stagione con la maglia biancoceleste, è finito nel mirino di diverse squadre, con Brindisi, Francavilla in Sinni e Fasano particolarmente interessate a strapparlo alla formazione sipontina.

Le qualità tecniche e l’esperienza dell’ex Fidelis Andria non sono passate inosservate, tanto che nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti anche una quarta pretendente: il Barletta. Il club biancorosso, attualmente impegnato nel campionato di Eccellenza, punta sul rapporto già consolidato con Scaringella, che in passato ha indossato la maglia dei barlettani con ottimi risultati.

La situazione sembra essere in costante evoluzione, con le società coinvolte che starebbero intensificando i contatti per cercare di chiudere l’affare prima che altre concorrenti possano inserirsi. Il Manfredonia, da parte sua, potrebbe trovarsi costretto a decidere se cedere uno dei suoi pezzi pregiati o puntare su di lui per il prosieguo della stagione. Resta da vedere quale sarà la destinazione finale, ma una cosa è certa: Michele Scaringella si prepara ad essere protagonista di uno dei trasferimenti più seguiti di questa sessione di mercato dilettantistico.

Lo riporta antennasud