Quando il credito fiscale è dilazionato su più annualità, anche l’eventuale sequestro per insussistenza deve essere proporzionato. Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44240/24 depositata il 3 dicembre 2024, che ha annullato il provvedimento del Gip di Foggia su un sequestro di crediti fiscali a una società energetica di Manfredonia. La questione riguarda un bonus fiscale legato a una ristrutturazione – energetica e sismica – mai portata a termine.

Ne parla “Il Sole 24 Ore“, in un articolo a firma di Alessandro Garimberti.

Il caso Manfredonia: bonus contestato e sequestro “anticipato”

Al centro del caso, i lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico di un edificio, per cui la società aveva richiesto un bonus fiscale spalmato su dieci anni fino al 2030. Tuttavia, le opere non sono state completate, configurando un presunto reato di truffa aggravata su erogazioni pubbliche.

Il giudice delle indagini preliminari aveva congelato l’importo totale del credito fiscale – pari a 1,78 milioni di euro – prelevando direttamente dal cassetto fiscale della società, nonostante solo una parte del bonus fosse già stata “attivata” nei primi tre anni. Di fatto, il sequestro cautelare anticipava le annualità future non ancora fruite.

La decisione della Cassazione: sequestro solo per l’effettivo “utilizzo”

Accogliendo il ricorso della difesa, la Seconda Sezione Penale della Cassazione ha stabilito che il sequestro preventivo deve essere limitato al “pro quota” già fruito del credito fiscale e non può includere le annualità future non ancora godute. Nel caso specifico, il bonus era ripartito su dieci anni, ma la società aveva utilizzato solo le prime tre tranche.

Secondo i giudici, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto:

Individuare i crediti fiscali oggetto del reato e sequestrarli direttamente per l’importo effettivamente goduto (pari a tre decimi del totale). Procedere al sequestro “per equivalente” di altri crediti fiscali (di natura diversa) solo per eventuali eccedenze.

Il principio ribadisce che il sequestro deve rispettare il limite temporale e quantitativo dei benefici effettivamente utilizzati.

Le linee guida della Corte di Cassazione

Il provvedimento del Gip foggiano, pur legittimo nell’intento, è stato considerato viziato per le modalità esecutive. La Cassazione ha chiarito che il calcolo dell’importo sequestrabile deve seguire un criterio matematico: dividere l’importo totale per le dieci annualità previste e moltiplicarlo per le tranche già fruite.

In questo caso, il Gip aveva congelato anche crediti fiscali di diversa natura, che non derivavano direttamente dal presunto reato contestato. Questo approccio è stato giudicato improprio e in violazione delle regole sull’ablazione patrimoniale.

Rinvio al Tribunale di Foggia

La sentenza della Cassazione ha quindi disposto l’annullamento del provvedimento e il rinvio al Tribunale di Foggia per la rideterminazione dell’importo sequestrabile. La decisione sottolinea la necessità di rispettare il criterio del “pro quota” nei sequestri cautelari, soprattutto in presenza di crediti fiscali ripartiti su più annualità.

Implicazioni future

Il caso di Manfredonia rappresenta un esempio emblematico di come l’applicazione delle misure ablative debba bilanciare la tutela dell’erario con il rispetto dei diritti dei contribuenti. La pronuncia fornisce un precedente importante per la gestione di situazioni analoghe, offrendo un quadro chiaro per Agenzia delle Entrate e magistratura.