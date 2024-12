Orazio Pazienza: “Giocare nel Foggia è il sogno di una vita”

La passione per il calcio e l’amore per i colori della propria città si intrecciano nella storia di Orazio Pazienza, giovane talento del Foggia Calcio, che sta vivendo il sogno di indossare la maglia della squadra che ha sempre tifato. Il calciatore, intervistato ai microfoni di Antenna Sud, ha espresso tutta la sua emozione per aver raggiunto questo traguardo, frutto di sacrifici e determinazione.

“Vestire la maglia della mia città è molto emozionante ed è sempre stato il mio sogno – ha dichiarato Pazienza –. Ho sempre lavorato per raggiungere questo obiettivo e lotterò fino alla fine per questi colori. Aspettavo la mia occasione e ora voglio sfruttarla al massimo”. Cresciuto con il Foggia nel cuore, il giovane calciatore non nasconde la responsabilità che deriva dal rappresentare la propria terra sul campo: “Essendo foggiano, avverto la responsabilità più di chiunque altro. Continuo a impegnarmi per raggiungere i miei obiettivi e quelli della squadra”.

La determinazione di Pazienza è un chiaro segnale di quanto conti per lui onorare il rosso e il nero della maglia foggiana. Una storia che racconta non solo il legame con il calcio, ma anche l’orgoglio di rappresentare una città che vive di passione calcistica. Con il suo entusiasmo e la sua dedizione, Pazienza punta a diventare un punto di riferimento per la squadra e per i tifosi, dimostrando che, con impegno e amore per la propria terra, i sogni possono davvero diventare realtà.

Lo riporta tuttoc.com