Tragedia al campo estivo di Margherita. Il Tribunale di Foggia archivia il caso del piccolo Dario

Foggia, 4 dicembre 2024 – Con recente provvedimento, il Tribunale di Foggia ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo alla tragica morte del piccolo Dario Claudiu Marian Brinzan, avvenuta lo scorso 5 luglio presso lo stabilimento balneare “Paradiso dei Giovani”. Il bambino, di soli sei anni, era parte di un gruppo di ragazzi partecipanti al campo estivo “Restate con noi”.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità: il piccolo era stato trovato privo di sensi in una pozza d’acqua di soli 20 centimetri di profondità. Nonostante il pronto intervento del bagnino, di una puericultrice, di un medico presente sul posto e del personale del 118, per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Inizialmente, il medico che ha eseguito la ricognizione cadaverica aveva escluso segni riconducibili ad annegamento, shock anafilattico o altre cause apparenti, rendendo necessario l’esame autoptico. La perizia eseguita dal medico legale, il professor Luigi Cipolloni, ha attribuito il decesso a una probabile morte cardiaca causata da focolai di miocardite. L’esame ha evidenziato infiltrati linfocitari ed edema interfascicolare nel cuore, oltre alla presenza di caratteristiche tipiche di questa condizione patologica.

Il consulente ha inoltre escluso ritardi nei soccorsi e segni esterni compatibili con l’annegamento, come macchie ipostatiche, petecchie emorragiche sottocongiuntivali o liquido nello stomaco. Anche il tessuto cerebrale ha mostrato edema non correlabile a una morte rapida da annegamento.

I genitori del piccolo, ritenendo insufficiente la ricostruzione della dinamica, avevano presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero. In particolare, il loro consulente tecnico, il dottor Giovanni Dell’Aquila, aveva chiesto di procedere con una nuova analisi istologica del cuore e dei polmoni, sostenendo l’importanza di escludere o confermare eventuali alterazioni del sistema di conduzione elettrica del cuore.

I fatti

Nonostante l’autorizzazione concessa il 9 maggio 2024, tuttavia, i genitori non hanno fatto esaminare i reperti istologici dal loro consulente. Questo elemento, secondo il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), ha reso la richiesta esplorativa e priva di basi sufficienti per sostenere ipotesi penalmente rilevanti sulle cause del decesso.

La dottoressa Maria Michela Valente, giudice per le indagini preliminari, ha rigettato l’opposizione, ritenendo che gli elementi raccolti non configurassero una ragionevole previsione di condanna per gli indagati. Il GIP ha evidenziato come il consulente tecnico del PM avesse elaborato una relazione analitica e approfondita, escludendo ipotesi alternative al decesso per miocardite.

Alla luce di ciò, è stata disposta l’archiviazione del procedimento, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Avv. Roberto Rossi “Il mio assistito, molto dispiaciuto per quanto accaduto, è stato sempre profondamente convinto di essere intervenuto immediatamente”

L’avv. Roberto de Rossi, difensore del bagnino dello stabilimento balneare di Margherita di Savoia dove è avvenuta la tragica morte del bambino di soli sei anni, contattato telefonicamente da StatoQuotidiano.it ha testualmente dichiarato: “Sono ovviamente soddisfatto del provvedimento di archiviazione emesso dal GIP, la dott.ssa Valente.

Il mio assistito, molto dispiaciuto per quanto accaduto, è stato sempre profondamente convinto di essere intervenuto immediatamente e di aver posto in essere tutte le manovre di rianimazione, sollecitando a più riprese anche la chiamata dell’ambulanza. Dirimente, in ogni caso, è stata la consulenza tecnica del prof. Cipolloni, come sempre ben motivata, che ha escluso l’ipotesi dell’annegamento”.