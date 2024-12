Vieste, il pizzo conteso e il tentato omicidio di ‘Mangia Veleno’

Un intricato intreccio di estorsioni, rivalità e vendette si cela dietro il tentato omicidio di Gennaro Cariglia, noto come ‘Mangia Veleno’, avvenuto il 16 ottobre 2023 a Vieste. L’episodio, legato al controllo del racket delle guardianie, ha portato alla luce le dinamiche interne alla criminalità organizzata locale, orchestrate dal latitante Marco Raduano e dal suo braccio destro Gianluigi Troiano.

Il contesto: il pizzo conteso

L’antefatto risale a maggio 2023, quando il titolare di una società di noleggio gommoni denunciò ai carabinieri un’aggressione subita da Danilo Notarangelo, Antonio Germinelli e Domenico Antonio Mastromatteo. Questi ultimi lo avrebbero accusato di pagare 2.000 euro di pizzo a Cariglia, intimandogli di interrompere i versamenti e di iniziare a versare 10.000 euro sotto la loro protezione, con il presunto appoggio di Raduano.

L’imprenditore, pressato dalla situazione, aveva raccontato alle forze dell’ordine di essere stato vittima di una serie di atti intimidatori sin dal 2022. Tra questi, minacce dirette, lettere anonime con simboli minatori e l’incendio di due gommoni, uno dei quali dato alle fiamme da un conoscente di Cariglia. Inoltre, altri tre mezzi nautici della società erano stati danneggiati, costringendolo a cedere alla richiesta di pagamento.

Il ritorno dei latitanti e il tentato omicidio

Secondo quanto emerso dall’ordinanza che ha portato agli arresti dei fiancheggiatori di Raduano, il boss e Troiano, entrambi latitanti, decisero di rientrare a Vieste dall’estero con l’obiettivo di eliminare Cariglia. Lo scopo era ristabilire il controllo sul territorio e punire il 44enne per aver sottratto il pagamento della “guardiania” sotto il loro dominio.

Il 16 ottobre 2023, intorno a mezzogiorno, Cariglia fu raggiunto da colpi d’arma da fuoco esplosi da un’Alfa Romeo Stelvio blu con targa polacca. Sebbene gravemente ferito, il bersaglio riuscì a sopravvivere all’attacco. Durante gli interrogatori, Raduano ha ammesso di essere stato lui, insieme a Troiano, a sparare, confermando che l’azione era stata pianificata nei minimi dettagli.

Il piano di fuga e gli imprevisti

L’intenzione iniziale era quella di colpire Cariglia e fuggire subito dopo all’estero. Tuttavia, imprevisti e modifiche al piano costrinsero i due a trattenersi più del previsto a Vieste. Alla fine, lasciarono il territorio raggiungendo Parma a bordo di una macchina d’epoca e fecero poi ritorno in Spagna. Armi e indumenti utilizzati per il tentato omicidio furono invece abbandonati a Peschici, a pochi chilometri dalla scena del crimine.

L’indagine e gli arresti

L’inchiesta ha portato alla luce un sistema criminale radicato, con connivenze e legami che superavano i confini locali. L’arresto dei fiancheggiatori, tra cui sei residenti a Vieste e uno a Mestre, noto come ‘il Veneziano’, ha contribuito a ricostruire il puzzle della vicenda.

Dalle carte dell’ordinanza emerge inoltre come Raduano, anche durante la latitanza, continuasse a gestire gli affari della sua consorteria, avvalendosi di una rete di fedelissimi pronti a eseguire ordini per consolidare il dominio territoriale.

Conclusioni

Il caso del tentato omicidio di Gennaro Cariglia rappresenta l’ennesimo esempio di come la lotta per il controllo delle estorsioni e del racket delle guardianie possa degenerare in violenza estrema. La vicenda, oltre a confermare la pericolosità di Raduano e della sua organizzazione, pone nuovamente sotto i riflettori la necessità di un intervento deciso contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio garganico.

Fonte: FoggiaToday