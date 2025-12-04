Agrivoltaico “Borgo Mezzanone”, via libera regionale e avvisi ai proprietari dei terreni

Prende forma tra i territori di Manfredonia e Foggia il grande impianto agrivoltaico “Borgo Mezzanone”, destinato a produrre energia rinnovabile per 100,75520 megawatt elettrici. Il progetto, promosso dalla società SR Bari s.r.l. con sede a Milano, ha ottenuto l’Autorizzazione unica dalla Regione Puglia – Sezione Transizione energetica con la determinazione dirigenziale n. 297 del 4 dicembre 2024, che ne dichiara la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità.

Nelle scorse settimane il consulente della società, Lucio Cinieri, ha chiesto ai Comuni di Foggia e Manfredonia la pubblicazione all’Albo pretorio degli avvisi rivolti ai proprietari dei terreni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. Si tratta di particelle agricole situate nei fogli catastali 110, 109, 108, 99 e 96 dei due comuni, per le quali è in corso una procedura di asservimento coattivo e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e del Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici.

Le notifiche, indirizzate tra gli altri alle famiglie Sauro, Circiello, Scopece, Bisceglie e Buonfiglio, comunicano che la Regione ha autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’impianto e che le loro proprietà rientrano nel piano particellare allegato all’atto. I documenti relativi al procedimento – dal progetto definitivo al provvedimento autorizzativo, fino agli elaborati espropriativi – sono depositati presso la Sezione Transizione energetica della Regione Puglia, a Bari, e possono essere consultati su appuntamento.

Ai destinatari è concesso un termine di 30 giorni dalla ricezione per presentare osservazioni scritte, corredate da eventuali documenti, chiedere chiarimenti o contattare la società proponente per valutare la cessione volontaria del diritto di servitù sui terreni, in alternativa all’asservimento coattivo. Trascorso il termine senza riscontro, SR Bari potrà chiedere alla Regione il decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’asservimento, come previsto dall’articolo 22-bis del D.P.R. 327/2001.

L’iter autorizzativo del progetto, ricostruito nella stessa determinazione regionale, si inserisce nel quadro delle politiche europee e nazionali di transizione energetica e valorizza la formula dell’agrivoltaico, che abbina la produzione elettrica alla prosecuzione delle attività agricole. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è stato espresso dalla Provincia di Foggia nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), con prescrizioni sul monitoraggio dell’attività agricola e sulle misure di compensazione nei confronti del territorio.

La pubblicazione degli avvisi agli eredi e agli aventi causa rappresenta ora un passaggio chiave per la definizione dei rapporti con i privati e per la futura cantierizzazione dell’impianto, che – se realizzato – andrà ad alimentare con energia rinnovabile una porzione significativa della rete elettrica del foggiano.

A cura di Michele Solatia.