Angelo Riccardi: “La Marca? Inadeguato per il ruolo. Preoccupa astensionismo e partecipazione. Regionali, cosa è accaduto”.

Un pilone 5G alto 30 metri installato sul molo di ponente di Manfredonia, una petizione online promossa anche da Europa Verde, un esposto presentato alla Procura e alla Soprintendenza.
Da questo episodio parte la riflessione di Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, che nell’intervista a Statoquotidiano allarga subito lo sguardo oltre il singolo caso: «È stato possibile installare un’infrastruttura importante in un paesaggio straordinario, quello del porto di Manfredonia, senza che nessuno si sia preoccupato di valutare l’impatto. Molto probabilmente – sostiene – l’autorizzazione è priva del parere paesaggistico previsto dalla legge».
Per Riccardi il punto non è solo tecnico, ma politico e culturale: «Se non abbiamo il controllo del territorio può succedere di tutto. E quando succede, non possiamo ogni volta chiederci chi sono i responsabili». L’ex sindaco collega la vicenda del palo 5G ad altre ferite aperte: l’oasi Lago Salso, le ecoballe, temi finiti ai margini del dibattito pubblico. «Volutamente e comodamente non se n’è più parlato», accusa.
Nel mirino finisce anche il silenzio dell’attuale amministrazione La Marca sul caso del pilone. Riccardi ricorda che il Comune è stato chiamato in causa dall’Autorità portuale nel procedimento amministrativo: «Ci si aspetterebbe un punto di vista chiaro. Al momento – denuncia – c’è un silenzio imbarazzante che non può essere giustificato. Non si può parlare della luna e ignorare una questione così seria».
Dall’antenna alle urne regionali il passo è breve. Sul piano politico più ampio, Riccardi commenta la vittoria di Antonio Decaro alla guida del PD pugliese, dopo la sua elezione al Parlamento europeo: «Quando si assumono impegni, bisognerebbe mantenerli. Ma in politica spesso le scelte vengono piegate alle pressioni e agli scenari». L’ex sindaco, però, è netto su un punto: per lui il risultato era scritto, al di là del nome dello sfidante. «Il centrodestra in Puglia è inadeguato, evanescente. Qualsiasi candidato sarebbe stato destinato alla sconfitta, anche Vannacci».
Su Michele Emiliano il giudizio di Riccardi è «complessivamente positivo», ma con una distinzione netta tra primo e secondo mandato: «Il secondo è stato molto meno brillante, con molti chiaroscuri e vicende giudiziarie pesanti che hanno coinvolto il governo regionale nel suo insieme». Il tema più sensibile resta la sanità: «Il sistema sanitario pugliese ha molti limiti, e la Puglia paga un prezzo altissimo: ci portiamo dietro un debito stimato in circa 400 milioni di euro. Questo renderà complicato pensare a un riequilibrio di bilancio nei prossimi anni».
Riccardi collega scelte di governo e dinamiche elettorali: dalla stabilizzazione dei lavoratori del CUP e di Sanità Service al bando di concorsi poco prima del voto. «Se si è a ridosso di una competizione elettorale, iniziative di un certo tipo non si dovrebbero fare. Anche solo per evitare dubbi e sospetti». Quanto al ruolo di Raffaele Piemontese, vede più una «gestione finale di legislatura» che un’azione riformatrice, ma riconosce che il consenso personale dell’assessore è stato determinante nel risultato della lista PD in provincia di Foggia.
Sulla rappresentanza della Capitanata in Consiglio regionale, l’ex sindaco mette il dito nella piaga: Manfredonia resta fuori, nonostante le oltre 3mila preferenze raccolte da Paolo Campo, non rieletto dopo due mandati. Riccardi usa una metafora: «La competizione elettorale è come un grande supermercato: i partiti sono le aziende, i candidati sono i prodotti. Se i candidati di Manfredonia vengono superati di gran lunga da altri, evidentemente c’era un problema di posizionamento del prodotto». Ma il quadro che traccia è più profondo e inquietante: «Questa città ha tanti piccoli capibastone, senza una vera leadership e senza forza di presenza. Il futuro si preannuncia complicato».
Al centro della critica c’è anche il sindaco La Marca e la maggioranza che governa Manfredonia. Riccardi contesta l’ambiguità sul fronte politico (dal sostegno a De Caro alla frammentazione interna alla coalizione) e soprattutto la distanza tra la retorica della “partecipazione” e la realtà di un coinvolgimento scarso e ripetitivo, sempre con le stesse facce in sala: «Se ci si crede davvero, non basta un post sui social per dire che c’è partecipazione. Bisogna inventarsi strumenti e percorsi nuovi, dare alla gente la percezione che ciò che dice ha un valore».
Sui 18 mesi di amministrazione La Marca, l’ex sindaco è tranchant: «Vedo una grande forza di comunicazione e una grande capacità di difendere anche l’indifendibile, ma manca la sostanza. Il sindaco recita un ruolo che non mi convince e che, finora, non mi pare adeguato alla responsabilità che ricopre. Io preferisco meno parole e più fatti». Nessun dialogo personale tra i due: «Ho colto subito questa idea di dover cancellare il passato. Ma è paradossale usare continuamente il passato per coprire i fallimenti del presente».
Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune, avvenuto durante il mandato di Riccardi, è ancora uno spartiacque nel racconto politico della città. Il sindaco La Marca vi torna spesso, anche su testate nazionali, come chiave di lettura delle fragilità attuali. Riccardi ribalta la prospettiva: «Prima di parlare di certi temi bisognerebbe chiedersi se, rispetto a quei temi, si è fatto tutto il necessario dentro casa propria. Io credo che lui non l’abbia fatto, e dovrebbe essere più cauto». E cita dossier ancora aperti: dall’Atari all’oasi Lago Salso, dalle ecoballe agli interrogativi sulle opere pubbliche, come la caserma dei Carabinieri.
In controluce emerge l’immagine di una città stanca, con una partecipazione civica in calo – l’affluenza alle regionali è scesa, ricorda Riccardi, dal 53,38% del 2020 a poco più del 37% – e con partiti svuotati, spesso ridotti a «condomini familiari o gruppi di potere». Un quadro che, secondo l’ex sindaco, non riguarda solo Manfredonia ma molte realtà della Capitanata, pur con specificità locali.
La conclusione è amara e insieme un invito – implicito – alla responsabilità collettiva: «I cittadini mandano segnali da tempo. Manca una vera selezione della classe dirigente, manca una leadership forte, manca un rapporto sano tra politica e comunità. Continuare a nascondersi dietro il passato o a raccontare la città solo sui social non basterà. Prima o poi – avverte Riccardi – qualcuno dovrà avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e aprire davvero una discussione su come Manfredonia viene governata».