Casa Sollievo disdice il CCNL Sanità Pubblica, esplode la protesta dei lavoratori

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) — Si accende la tensione tra Casa Sollievo della Sofferenza e i lavoratori del comparto Sanità Pubblica. Durante l’assemblea sindacale del 3 dicembre 2025, la UIL FPL di Foggia ha denunciato la decisione dell’Ospedale di disdettare il CCNL Sanità Pubblica, preannunciando l’applicazione — dal 1° marzo 2026 — del contratto AIOP/ARIS del 2020. Una scelta che, se confermata, comporterebbe una significativa riduzione delle tutele e dei diritti finora garantiti al personale.

La comunicazione, giunta via PEC lo scorso 27 novembre, arriva dopo mesi di confronto tra le parti, nei quali la UIL FPL aveva già segnalato numerosi inadempimenti da parte dell’amministrazione: dal mancato saldo del sistema incentivante 2025 alla mancata applicazione dei DEP, fino all’assenza dell’indennità per malattie infettive durante l’emergenza COVID e al mancato adeguamento al CCNL 2022/2024. Di fronte alla “chiusura unilaterale e inaccettabile” della Direzione, il sindacato ha immediatamente proclamato lo stato di agitazione, attivando tutte le procedure sindacali e legali previste.

Questa mattina, nel gremito salone conferenze dell’Ospedale, UIL FPL — affiancata dalle altre sigle sindacali e dai rispettivi legali — ha avviato la raccolta dei mandati per il deposito dei decreti ingiuntivi. Un’iniziativa che proseguirà anche nella giornata di domani, alla quale farà seguito un fitto calendario di ulteriori mobilitazioni. La vicenda coinvolge uno degli ospedali più importanti del Mezzogiorno, istituito per volontà di San Pio da Pietrelcina, un “presidio storico” che per il sindacato deve continuare a garantire servizi di qualità e condizioni di lavoro dignitose. Per la UIL FPL, il mantenimento del CCNL Sanità Pubblica rappresenta una “linea rossa” da non superare.

A rimarcare la gravità della situazione è il Segretario Generale della UIL FPL di Foggia, Luigi Giorgione: “Siamo di fronte a un atto gravissimo che mette a rischio diritti fondamentali conquistati in decenni di lotte. Non permetteremo che il personale venga privato delle proprie tutele. La UIL FPL sarà al fianco dei lavoratori in ogni sede, anche organizzando — se necessario — una marcia su Roma, fino a Piazza San Pietro. La Santa Sede, proprietaria dell’Ente, deve ascoltare il grido di disperazione dei lavoratori e intervenire per garantire una gestione rispettosa della loro dignità”.

La vertenza è solo all’inizio e promette sviluppi che potrebbero incidere in modo significativo sul futuro dell’Ospedale e del suo personale.