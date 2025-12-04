Edizione n° 5905

BALLON D'ESSAI

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CALEMBOUR

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola anticipa la ZTL alle 19 per il periodo natalizio: misure in vigore dall’8 dicembre

VIABILITA' Cerignola anticipa la ZTL alle 19 per il periodo natalizio: misure in vigore dall’8 dicembre

Vogliamo creare un’atmosfera accogliente e sicura, che permetta a residenti e visitatori di vivere appieno la magia del Natale

Cerignola anticipa la ZTL alle 19:00 per il periodo natalizio: misure in vigore dall’8 dicembre

ph cerignolaViva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Dicembre 2025
Cerignola // Politica //

CERIGNOLA (FG) — Con l’avvicinarsi dell’Immacolata, data che segna l’inizio ufficiale delle festività natalizie, l’amministrazione comunale accelera i preparativi e introduce una novità significativa per la viabilità cittadina: la Zona a Traffico Limitato del centro sarà anticipata alle ore 19:00, anziché alle 21:00, per l’intera durata del periodo festivo.
Il provvedimento sarà attivo da lunedì 8 dicembre fino a martedì 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania.

Una decisione maturata nel quadro delle iniziative pensate per rendere il centro cittadino più accogliente, vivibile e attrattivo durante uno dei periodi più intensi dell’anno. La città, intanto, si prepara a vestirsi completamente a festa: sono quasi concluse le installazioni delle luminarie sulle principali arterie urbane, mentre l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Duomo è prevista proprio per l’8 dicembre, accompagnata da uno spettacolo che sarà svelato nelle prossime ore.

Parallelamente, l’assessorato competente sta definendo gli ultimi ritocchi al calendario degli eventi natalizi, un programma ricco di appuntamenti che animeranno Cerignola dal ponte dell’Immacolata fino all’arrivo della Befana.

Il Comune sottolinea che l’anticipo della ZTL nasce con l’obiettivo di favorire una maggiore presenza di famiglie e visitatori lungo il corso principale, garantendo al tempo stesso sicurezza e vivibilità nelle aree pedonali durante le ore di massimo afflusso. Una scelta pensata anche per sostenere le attività commerciali del centro, offrendo ai cittadini la possibilità di passeggiare tra vetrine, mercatini e iniziative culturali in un contesto più tranquillo e ordinato.

Concludono dall’amministrazione: “Vogliamo creare un’atmosfera accogliente e sicura, che permetta a residenti e visitatori di vivere appieno la magia del Natale. L’anticipazione della ZTL va proprio in questa direzione”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO