Cerignola anticipa la ZTL alle 19:00 per il periodo natalizio: misure in vigore dall’8 dicembre

CERIGNOLA (FG) — Con l’avvicinarsi dell’Immacolata, data che segna l’inizio ufficiale delle festività natalizie, l’amministrazione comunale accelera i preparativi e introduce una novità significativa per la viabilità cittadina: la Zona a Traffico Limitato del centro sarà anticipata alle ore 19:00, anziché alle 21:00, per l’intera durata del periodo festivo.

Il provvedimento sarà attivo da lunedì 8 dicembre fino a martedì 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania.

Una decisione maturata nel quadro delle iniziative pensate per rendere il centro cittadino più accogliente, vivibile e attrattivo durante uno dei periodi più intensi dell’anno. La città, intanto, si prepara a vestirsi completamente a festa: sono quasi concluse le installazioni delle luminarie sulle principali arterie urbane, mentre l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Duomo è prevista proprio per l’8 dicembre, accompagnata da uno spettacolo che sarà svelato nelle prossime ore.

Parallelamente, l’assessorato competente sta definendo gli ultimi ritocchi al calendario degli eventi natalizi, un programma ricco di appuntamenti che animeranno Cerignola dal ponte dell’Immacolata fino all’arrivo della Befana.

Il Comune sottolinea che l’anticipo della ZTL nasce con l’obiettivo di favorire una maggiore presenza di famiglie e visitatori lungo il corso principale, garantendo al tempo stesso sicurezza e vivibilità nelle aree pedonali durante le ore di massimo afflusso. Una scelta pensata anche per sostenere le attività commerciali del centro, offrendo ai cittadini la possibilità di passeggiare tra vetrine, mercatini e iniziative culturali in un contesto più tranquillo e ordinato.

Concludono dall’amministrazione: “Vogliamo creare un’atmosfera accogliente e sicura, che permetta a residenti e visitatori di vivere appieno la magia del Natale. L’anticipazione della ZTL va proprio in questa direzione”.