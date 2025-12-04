Il consigliere regionale Antonio Tutolo ha inviato una lettera ufficiale al Consorzio per la Bonifica della Capitanata e alla Regione Puglia per sollecitare la candidatura delle opere strategiche per l’approvvigionamento idrico del territorio nell’ambito dell’Avviso 2025 del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNIISSI).

Nella lettera, Tutolo ha evidenziato con preoccupazione l’assenza, tra le priorità sinora delineate, di due interventi fondamentali: la Condotta del Liscione, i cui finanziamenti annunciati non risultano – ad oggi – stanziati da alcun atto ufficiale, e la Diga di Piano dei Limiti, già finanziata e poi definanziata a seguito degli eventi sismici dell’Aquila.

“È necessario – sottolinea Tutolo – che queste opere siano immediatamente candidate al PNIISSI. Come è noto, la loro realizzazione è vitale per alleviare strutturalmente il fabbisogno idrico della provincia di Foggia, terra a vocazione agricola che non può più sopportare ritardi, rimpalli e promesse non mantenute”.

Il consigliere ha ricordato che la piattaforma PNIISSI 2.0 resterà aperta fino al 20 gennaio 2026 e ha chiesto una tempestiva e sinergica azione tra Regione Puglia e Consorzio per la Bonifica, affinché le proposte relative al Liscione e a Piano dei Limiti siano inserite nell’elenco prioritario del Piano.

“Resto a disposizione – conclude Tutolo – per ogni forma di collaborazione istituzionale che possa accelerare e sostenere il percorso di candidatura di questi interventi strategici. La Capitanata non può più aspettare”.