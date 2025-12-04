Domenica 7 dicembre, alle ore 18.30, Borgo Incoronata inaugurerà ufficialmente le festività con la tradizionale accensione dell’albero di Natale, primo appuntamento del programma “Natale al Borgo” che animerà la borgata nei giorni precedenti la vigilia.

L’evento sarà arricchito da un coro di 50 voci bianche, che aprirà la serata con un repertorio dedicato alla magia del Natale. A seguire, la tradizionale pettolata organizzata dal Comitato di Quartiere di Borgo Incoronata, un momento di convivialità e comunità che si rinnova ogni anno.

L’accensione dell’albero rappresenta la prima tappa di un percorso che proseguirà il 22, 23 e 24 dicembre con tre giornate dedicate a enogastronomia, musica dal vivo, video mapping artistici, giochi vintage per bambini, spettacoli e attività diffuse.

“Borgo Incoronata è un luogo simbolo della nostra comunità, una borgata storica presidio di identità e tradizioni – afferma la sindaca Maria Aida Episcopo –. Iniziare da qui il percorso degli eventi natalizi significa valorizzare il nostro territorio nella sua interezza e promuovere la partecipazione di tutti e per tutti”

Sulla stessa linea l’assessore alle Attività Produttive e alle Politiche Agricole Lorenzo Frattarolo. “La valorizzazione del comparto agricolo passa anche dagli eventi di promozione territoriale che possono fungere da elemento attrattore – spiega -. Borgo Incoronata rappresenta un punto di riferimento per la produzione agricola foggiana e manifestazioni come questa non sono solo momenti di festa, ma diventano occasioni per rafforzare la rete tra produttori, cittadini e istituzioni. Come assessorato, stiamo lavorando allo sviluppo di altre iniziative che favoriscano sostenibilità, filiere corte, innovazione e nuove opportunità economiche per chi vive e produce in queste aree”