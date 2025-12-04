Edizione n° 5905

BALLON D'ESSAI

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CALEMBOUR

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Domenica 7 dicembre, Borgo Incoronata inaugurerà ufficialmente le festività

BORGO INCORONATA Domenica 7 dicembre, Borgo Incoronata inaugurerà ufficialmente le festività

L’accensione dell’albero rappresenta la prima tappa di un percorso che proseguirà il 22, 23 e 24 dicembre con tre giornate dedicate

Borgo Incoronata 4

Borgo Incoronata (FOGGIA) immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

Domenica 7 dicembre, alle ore 18.30, Borgo Incoronata inaugurerà ufficialmente le festività con la tradizionale accensione dell’albero di Natale, primo appuntamento del programma “Natale al Borgo” che animerà la borgata nei giorni precedenti la vigilia.

L’evento sarà arricchito da un coro di 50 voci bianche, che aprirà la serata con un repertorio dedicato alla magia del Natale. A seguire, la tradizionale pettolata organizzata dal Comitato di Quartiere di Borgo Incoronata, un momento di convivialità e comunità che si rinnova ogni anno.

L’accensione dell’albero rappresenta la prima tappa di un percorso che proseguirà il 22, 23 e 24 dicembre con tre giornate dedicate a enogastronomia, musica dal vivo, video mapping artistici, giochi vintage per bambini, spettacoli e attività diffuse.

“Borgo Incoronata è un luogo simbolo della nostra comunità, una borgata storica presidio di identità e tradizioni – afferma la sindaca Maria Aida Episcopo –. Iniziare da qui il percorso degli eventi natalizi significa valorizzare il nostro territorio nella sua interezza e promuovere la partecipazione di tutti e per tutti”

Sulla stessa linea l’assessore alle Attività Produttive e alle Politiche Agricole Lorenzo Frattarolo. “La valorizzazione del comparto agricolo passa anche dagli eventi di promozione territoriale che possono fungere da elemento attrattore – spiega -. Borgo Incoronata rappresenta un punto di riferimento per la produzione agricola foggiana e manifestazioni come questa non sono solo momenti di festa, ma diventano occasioni per rafforzare la rete tra produttori, cittadini e istituzioni. Come assessorato, stiamo lavorando allo sviluppo di altre iniziative che favoriscano sostenibilità, filiere corte, innovazione e nuove opportunità economiche per chi vive e produce in queste aree”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO