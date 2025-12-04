Manfredonia. Domani, 5 dicembre 2025, alle ore 15:00, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà un nuovo Consiglio comunale convocato per la discussione delle interrogazioni presentate dai Consiglieri. Tra queste spiccano le dieci interrogazioni del consigliere di minoranza Giuseppe Marasco, che ancora una volta utilizza questo strumento per esercitare pienamente il proprio ruolo di controllo sull’amministrazione comunale.
Le interrogazioni rappresentano, infatti, lo strumento fondamentale attraverso cui un consigliere – soprattutto se appartenente alla minoranza – può chiedere chiarimenti al Sindaco o agli Assessori, verificare la legittimità degli atti amministrativi, segnalare criticità e sollecitare interventi. A Manfredonia, tuttavia, tale dinamica istituzionale ha vissuto una lunga fase di rallentamento: secondo Marasco, diverse interrogazioni precedentemente depositate sarebbero rimaste senza risposta per circa quattro mesi, in contrasto con i 30 giorni previsti dalla normativa e con i principi di trasparenza e correttezza amministrativa più volte richiamati dal Sindaco.
In questa seduta, il consigliere Marasco porterà all’attenzione dell’Aula diversi temi di interesse pubblico, riguardanti strade, sicurezza, decoro urbano, servizi comunali e gestione economica.
Le dieci interrogazioni presentate da Giuseppe Marasco
-
Strada Comunale 13 – Sistemazione dell’asfalto
Richiesta di interventi urgenti per il ripristino del manto stradale.
-
Apertura delle fontane pubbliche chiuse e criticità collegate
Verifica sulle ragioni della chiusura e sulle tempistiche per la riattivazione.
-
Pulizia e disinfezione della villetta di Via Petrarca
Segnalazione dello stato di degrado e richiesta di interventi di sanificazione.
-
Pineta di Siponto – Stato di abbandono, nuovi pini e pulizia
Interrogazione sulla manutenzione, la sicurezza e i ripristini ambientali mancanti.
-
Condizioni delle strade nel Rione Nord Monticchio e sul Tratturo Pulsano
Richiesta di chiarimenti sui programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
-
Strada Comunale 13 – Impegno di spesa
Verifica delle risorse stanziate e del loro utilizzo.
-
Ascensore della Tomba H non funzionante e altri problemi cimiteriali
Domanda sulle cause del guasto e sulle criticità relative ai servizi cimiteriali.
-
Antenna di 30 metri nel porto turistico e rischio onde elettromagnetiche 5G
Richiesta di informazioni tecniche e autorizzative sull’impianto.
-
Misure di riduzione delle cartelle TARI e approvazione del regolamento entro il 31 dicembre
Interrogazione sul rispetto delle scadenze e sulle agevolazioni per i cittadini.
-
Provvedimenti verso i dipendenti comunali responsabili di danni economici all’Ente
Verifica su eventuali responsabilità e azioni intraprese dall’amministrazione.
Secondo Marasco, la presentazione di queste interrogazioni non ha solo finalità ispettive, ma intende favorire un confronto trasparente tra maggioranza e minoranza, riportando al centro dell’attenzione pubblica i problemi quotidiani dei cittadini e la necessità di una gestione amministrativa efficace e responsabile.
Per un equivoco di lettura riguardante una precedente comunicazione, il consigliere Marasco ha annunciato di voler porgere pubblicamente le proprie scuse al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Generale, a testimonianza – afferma – del rispetto istituzionale che deve sempre accompagnare il dibattito politico.
