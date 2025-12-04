Edizione n° 5905

Ecco le dieci interrogazioni del consigliere Marasco nel Consiglio comunale del 5 dicembre

DIECI MARASCO Ecco le dieci interrogazioni del consigliere Marasco nel Consiglio comunale del 5 dicembre

"Ancora una volta utilizza questo strumento per esercitare pienamente il proprio ruolo di controllo sull’amministrazione comunale."

Manfredonia, strada comunale 13 Pedicagnola/Tratturo 60: Giuseppe Marasco (LEGA) presenta interrogazione

Giuseppe Marasco PH SAVERIO DE NITTIS

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia. Domani, 5 dicembre 2025, alle ore 15:00, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà un nuovo Consiglio comunale convocato per la discussione delle interrogazioni presentate dai Consiglieri. Tra queste spiccano le dieci interrogazioni del consigliere di minoranza Giuseppe Marasco, che ancora una volta utilizza questo strumento per esercitare pienamente il proprio ruolo di controllo sull’amministrazione comunale.

Le interrogazioni rappresentano, infatti, lo strumento fondamentale attraverso cui un consigliere – soprattutto se appartenente alla minoranza – può chiedere chiarimenti al Sindaco o agli Assessori, verificare la legittimità degli atti amministrativi, segnalare criticità e sollecitare interventi. A Manfredonia, tuttavia, tale dinamica istituzionale ha vissuto una lunga fase di rallentamento: secondo Marasco, diverse interrogazioni precedentemente depositate sarebbero rimaste senza risposta per circa quattro mesi, in contrasto con i 30 giorni previsti dalla normativa e con i principi di trasparenza e correttezza amministrativa più volte richiamati dal Sindaco.

In questa seduta, il consigliere Marasco porterà all’attenzione dell’Aula diversi temi di interesse pubblico, riguardanti strade, sicurezza, decoro urbano, servizi comunali e gestione economica.

Le dieci interrogazioni presentate da Giuseppe Marasco

  1. Strada Comunale 13 – Sistemazione dell’asfalto
    Richiesta di interventi urgenti per il ripristino del manto stradale.

  2. Apertura delle fontane pubbliche chiuse e criticità collegate
    Verifica sulle ragioni della chiusura e sulle tempistiche per la riattivazione.

  3. Pulizia e disinfezione della villetta di Via Petrarca
    Segnalazione dello stato di degrado e richiesta di interventi di sanificazione.

  4. Pineta di Siponto – Stato di abbandono, nuovi pini e pulizia
    Interrogazione sulla manutenzione, la sicurezza e i ripristini ambientali mancanti.

  5. Condizioni delle strade nel Rione Nord Monticchio e sul Tratturo Pulsano
    Richiesta di chiarimenti sui programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

  6. Strada Comunale 13 – Impegno di spesa
    Verifica delle risorse stanziate e del loro utilizzo.

  7. Ascensore della Tomba H non funzionante e altri problemi cimiteriali
    Domanda sulle cause del guasto e sulle criticità relative ai servizi cimiteriali.

  8. Antenna di 30 metri nel porto turistico e rischio onde elettromagnetiche 5G
    Richiesta di informazioni tecniche e autorizzative sull’impianto.

  9. Misure di riduzione delle cartelle TARI e approvazione del regolamento entro il 31 dicembre
    Interrogazione sul rispetto delle scadenze e sulle agevolazioni per i cittadini.

  10. Provvedimenti verso i dipendenti comunali responsabili di danni economici all’Ente
    Verifica su eventuali responsabilità e azioni intraprese dall’amministrazione.

Secondo Marasco, la presentazione di queste interrogazioni non ha solo finalità ispettive, ma intende favorire un confronto trasparente tra maggioranza e minoranza, riportando al centro dell’attenzione pubblica i problemi quotidiani dei cittadini e la necessità di una gestione amministrativa efficace e responsabile.

Per un equivoco di lettura riguardante una precedente comunicazione, il consigliere Marasco ha annunciato di voler porgere pubblicamente le proprie scuse al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Generale, a testimonianza – afferma – del rispetto istituzionale che deve sempre accompagnare il dibattito politico.

3 commenti su "Ecco le dieci interrogazioni del consigliere Marasco nel Consiglio comunale del 5 dicembre"

  1. Egregio signore Marasco.Lei ha perfettamente ragione però quando la stragrande maggioranza del popolo se ne frega perché qui si usa dire – ma io sono un impiegata di banca di posta io sto bene è se ne frega di chi non può arrivare ha fine mese .In Francia non si fanno queste distinzioni perché è un popolo unito in Italia si quindi il governo regioni comuni fanno quello che vogliono proprio perché il popolo italiano non è come quello dei francesi.Manfresonia non è come Genova Taranto che scioperano qui è il paese dei balocchi perché dovremmo andare tutt’ sotto il comune strappare le cartelle della rari è non la dovrebbe pagare più nessuno poi c’è la c&c che sono altri esattori di margherita è di Manfredonia dovremmo prendere pure a loro è buttarli in mezzo alla strada perché sono pronti ha crocifiggere le persone che non possono arrivare a fine è una vergogna è fino il popolo dorme qui si va avanti così

  2. Combatti e scaccia i demoni 😈👹😈del palazzo! Taglia le loro teste con la tua lucente spada. Dio è con te!

  3. Spero che non lo interrompano. Marasco è la voce onesta e libera di chi non è più rappresentato.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO