Edizione n° 5905

BALLON D'ESSAI

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CALEMBOUR

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia. Fiera di Natale, il Comune approva la graduatoria e convoca gli operatori

GRADUATORIA Foggia. Fiera di Natale, il Comune approva la graduatoria e convoca gli operatori

Approvata formalmente la graduatoria per l’assegnazione dei 12 chioschi di legno per la Fiera merceologica di Natale in Piazza Giordano

Foggia. Fiera di Natale, il Comune approva la graduatoria e convoca gli operatori

Piazza Umberto Giordano - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Con una determinazione dell’Area 5 – SUAP, Patrimonio e Sicurezza, il Comune di Foggia ha approvato formalmente la graduatoria per l’assegnazione dei 12 chioschi di legno per la Fiera merceologica di Natale in Piazza Giordano, in programma dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. L’atto dà attuazione all’avviso pubblico approvato con una precedente determina (n. 2384/2025).

L’avviso, pubblicato all’Albo Pretorio dal 1° al 3 dicembre 2025, prevedeva che le domande fossero presentate esclusivamente online tramite il portale impresainungiorno.gov.it entro il 3 dicembre. Nei termini sono arrivate 14 istanze, tutte accolte in istruttoria: 12 in posizione utile per l’assegnazione, 2 in coda di graduatoria.

La selezione ha seguito i criteri stabiliti dalla legge regionale 24/2015, dal Regolamento regionale 4/2017 e dal regolamento comunale sul commercio su area pubblica: anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio su aree pubbliche, anzianità di partecipazione alla stessa fiera, ordine cronologico di arrivo delle domande in caso di ulteriore parità. Per tutti gli assegnatari sono state acquisite le informazioni antimafia attraverso la BDNA.

La determina stabilisce ora il calendario operativo: montaggio dei chioschi da parte della ditta incaricata entro le 14 del 5 dicembre 2025, allestimento da parte degli operatori dalle 15 dello stesso giorno, disallestimento entro la mezzanotte del 6 gennaio 2026. Il Comune si fa carico dei costi di noleggio, montaggio, smontaggio e del servizio di guardiania notturna (21–8) per l’intero periodo. Gli operatori saranno convocati al front office di via Gramsci per la consegna del titolo e l’eventuale scambio di posteggio, con obbligo di marca da bollo da 16 euro.

albopretorio_000085733_003_graduatoriadefinitivafieradinatale2025_signed

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO