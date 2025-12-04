Foggia. Fiera di Natale, il Comune approva la graduatoria e convoca gli operatori

Con una determinazione dell’Area 5 – SUAP, Patrimonio e Sicurezza, il Comune di Foggia ha approvato formalmente la graduatoria per l’assegnazione dei 12 chioschi di legno per la Fiera merceologica di Natale in Piazza Giordano, in programma dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. L’atto dà attuazione all’avviso pubblico approvato con una precedente determina (n. 2384/2025).

L’avviso, pubblicato all’Albo Pretorio dal 1° al 3 dicembre 2025, prevedeva che le domande fossero presentate esclusivamente online tramite il portale impresainungiorno.gov.it entro il 3 dicembre. Nei termini sono arrivate 14 istanze, tutte accolte in istruttoria: 12 in posizione utile per l’assegnazione, 2 in coda di graduatoria.

La selezione ha seguito i criteri stabiliti dalla legge regionale 24/2015, dal Regolamento regionale 4/2017 e dal regolamento comunale sul commercio su area pubblica: anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio su aree pubbliche, anzianità di partecipazione alla stessa fiera, ordine cronologico di arrivo delle domande in caso di ulteriore parità. Per tutti gli assegnatari sono state acquisite le informazioni antimafia attraverso la BDNA.

La determina stabilisce ora il calendario operativo: montaggio dei chioschi da parte della ditta incaricata entro le 14 del 5 dicembre 2025, allestimento da parte degli operatori dalle 15 dello stesso giorno, disallestimento entro la mezzanotte del 6 gennaio 2026. Il Comune si fa carico dei costi di noleggio, montaggio, smontaggio e del servizio di guardiania notturna (21–8) per l’intero periodo. Gli operatori saranno convocati al front office di via Gramsci per la consegna del titolo e l’eventuale scambio di posteggio, con obbligo di marca da bollo da 16 euro.

albopretorio_000085733_003_graduatoriadefinitivafieradinatale2025_signed

A cura di Giovanna Tambo.