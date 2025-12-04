Edizione n° 5905

BALLON D'ESSAI

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CALEMBOUR

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // “Lavorare al Sud è impossibile”. A Foggia la presentazione del libro di Floridiana Ventrella

VENTRELLA “Lavorare al Sud è impossibile”. A Foggia la presentazione del libro di Floridiana Ventrella

Il volume nasce con l’obiettivo di ribaltare uno dei luoghi comuni più radicati sul Mezzogiorno

“Lavorare al Sud è impossibile”. A Foggia la presentazione del libro di Floridiana Ventrella

“Lavorare al Sud è impossibile”. A Foggia la presentazione del libro di Floridiana Ventrella

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

Mercoledì 10 dicembre alle ore 17, presso la Biblioteca del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, si terrà la presentazione ufficiale del libro “Lavorare al Sud è impossibile” di Floridiana Ventrella, career coach e fondatrice della piattaforma Lavoroalsud.it.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Il volume nasce con l’obiettivo di ribaltare uno dei luoghi comuni più radicati sul Mezzogiorno: l’idea che al Sud sia impossibile costruire una carriera solida. Attraverso dati, testimonianze e storie reali raccolte sul territorio, Ventrella propone un’analisi che mostra un Sud dinamico, ricco di opportunità spesso poco visibili ma concrete.

Nel libro l’autrice evidenzia ciò che le statistiche non sempre raccontano: modelli di sviluppo emergenti, percorsi professionali costruiti contro ogni previsione e un mercato del lavoro in trasformazione. Un testo pensato sia per chi cerca un’opportunità, sia per chi desidera crearla, con consigli pratici per orientarsi nel contesto lavorativo meridionale.

La scelta dell’Università di Foggia come sede della presentazione non è casuale: l’Ateneo è infatti uno dei principali poli formativi del territorio, dove competenze, ricerca e visione supportano la crescita dei giovani nel loro percorso verso il mondo del lavoro.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO