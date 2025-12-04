“Lavorare al Sud è impossibile”. A Foggia la presentazione del libro di Floridiana Ventrella

Mercoledì 10 dicembre alle ore 17, presso la Biblioteca del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, si terrà la presentazione ufficiale del libro “Lavorare al Sud è impossibile” di Floridiana Ventrella, career coach e fondatrice della piattaforma Lavoroalsud.it.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Il volume nasce con l’obiettivo di ribaltare uno dei luoghi comuni più radicati sul Mezzogiorno: l’idea che al Sud sia impossibile costruire una carriera solida. Attraverso dati, testimonianze e storie reali raccolte sul territorio, Ventrella propone un’analisi che mostra un Sud dinamico, ricco di opportunità spesso poco visibili ma concrete.

Nel libro l’autrice evidenzia ciò che le statistiche non sempre raccontano: modelli di sviluppo emergenti, percorsi professionali costruiti contro ogni previsione e un mercato del lavoro in trasformazione. Un testo pensato sia per chi cerca un’opportunità, sia per chi desidera crearla, con consigli pratici per orientarsi nel contesto lavorativo meridionale.

La scelta dell’Università di Foggia come sede della presentazione non è casuale: l’Ateneo è infatti uno dei principali poli formativi del territorio, dove competenze, ricerca e visione supportano la crescita dei giovani nel loro percorso verso il mondo del lavoro.