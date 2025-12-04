Le luminarie di Mariano Light illuminano il Parco d'Inverno al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

La magia dell’inverno nel grande Villaggio di Natale di Gallipoli: un percorso incantato su cinquantamila metri quadri tra mercatini, presepi, show natalizi, pista di pattinaggio su ghiaccio e luna park invernale, la tombolata più grande d’Italia, installazioni luminose e area street food

Gallipoli si prepara a vivere tutta la magia delle festività con l’arrivo del Parco d’Inverno, il più grande Villaggio di Natale della Puglia, che dal 20 al 28 dicembre 2025 trasformerà il Raffo Parco Gondar in un ambiente incantato ricco di luci, spettacoli, attrazioni e atmosfere suggestive pensate per grandi e piccoli.

Per l’occasione, l’intero progetto luminoso è affidato alle cure e alla professionalità di Mariano Light, l’azienda salentina di luminarie leader di settore che esporta la sua arte in tutto il mondo, e che ha ideato per il Parco D’Inverno un percorso scenografico immersivo capace di coinvolgere ogni area del parco con installazioni, architetture luminose, giochi di luce e scenografie sorprendenti.

Per sei giornate, l’area si vestirà di luci, profumi natalizi, mercatini tipici e scenografie immersive, dando vita a un percorso che accompagnerà grandi e piccoli attraverso atmosfere fiabesche e sorprendenti.

Il Parco d’Inverno proporrà quotidianamente un ricco programma di spettacoli completamente gratuiti che accompagneranno i visitatori in questa magica esperienza. Il 20 dicembre, la cerimonia di accensione del più grande albero di Natale della Puglia, con più di 25 metri di altezza, segnerà l’inizio della magia.

Lungo tutto il percorso esteso su cinquantamila metri quadri si potranno visitare il Presepe artigianale dei mastri cartapestai gallipolini Antonio Bentivoglio (‘Nto Carta) e Lorenzo Ferilli, la Casa di Babbo Natale con cui scattare una foto o consegnare la propria letterina, passeggiare nel coloratissimo Villaggio di Marzapane, scoprire i segreti della Fabbrica dei Giocattoli degli Elfi partecipando ai laboratori per bambini, ed esplorare la grande piazza del Polo Nord. Il percorso porterà inoltre nel maestoso Palazzo del Principe Schiaccianoci, davanti al trono della Regina di Ghiaccio e nella straordinaria Tundra delle Luci, attraverso il Polar Express passando persino dalla Casa della Befana e dalla Tana del Grinch.

Il Parco d’Inverno sarà ricco di mercatini tipici con prodotti d’artigianato e animato ogni giorno da spettacoli e show che accompagneranno i visitatori per tutta la durata dell’evento. Tra questi il Candle Light Wood Show che ogni giorno incanterà i presenti tra piano e violino, concerti, canti di Natale, musical, esibizioni circensi, spettacoli di magia, artisti di strada, parate degli elfi, street band, saggi di danza e momenti di animazione dedicati alle famiglie.

Non mancheranno il Luna Park Invernale e un grande appuntamento tipico delle feste di Natale: ogni giorno si giocherà con la tombolata più grande d’Italia, pensata per coinvolgere il pubblico in un momento di condivisione e allegria.

L’area cinema proietterà gratuitamente i più celebri film natalizi, tra cui Il Grinch, Christmas Carol, A Nightmare Before Christmas, Polar Express, Balto, Frosty e Topolini – Il Canto di Natale.

Il Luna Park includerà le attrazioni gratuite del Playground multigiochi, lo Scivolo degli elfi, lo Scivolo dei clown e la Piscina di palline e le attrazioni con ticket extra con lo Snow Thunder Slide, scivolo di 36 metri con slittino, la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, la Ruota Panoramica, il Carosello di Babbo Natale, la baby giostrina, il Mini Brucomela e il tiro al bersaglio.

Un ruolo speciale sarà riservato anche al gusto. L’area food offrirà infatti un vero viaggio culinario attraverso sapori tradizionali e proposte internazionali: vin brulè, cioccolate calde, caldarroste, dolci tipici, biscotti, caramelle, specialità natalizie e numerosi food truck contribuiranno a creare un’atmosfera accogliente e calorosa, capace di coinvolgere tutti i sensi.

Il Parco d’Inverno è pensato per famiglie con bambini, gruppi di amici, giovani, adulti e turisti che desiderano immergersi in un’atmosfera natalizia unica nel suo genere e vivere la magia delle feste come mai prima d’ora.

Il programma completo degli show data per data:

20 dicembre:

Candle Light (Piano E Violino)

Shocchezze Live

Chaos Two Live

Incontro con Babbo Natale

La comparsa del Grinch

Circo Fhollia – spettacolo circense

Zampognari – spettacolo itinerante

Mago Alex – spettacolo di Magia

Artisti Di Strada – spettacoli itineranti

Tombolata

Cinema Di Natale

21 dicembre:

Candle Light (Piano E Sax)

Loop & I Suoi Derivati live

Astrea E Monnalisa live

Incontro con Babbo Natale

La comparsa del Grinch

Circo Meraviglia – spettacolo circense

Pastorale – spettacolo itinerante

The Christmas Magic Show – spettacolo di Magia

Artisti Di Strada – spettacoli itineranti

Tombolata

Cinema Di Natale

25 dicembre:

Candle Light (Piano E Sax)

Mistura Louca live

Paul Banxter live

Incontro con Babbo Natale

La comparsa del Grinch

The Xmas Circus – spettacolo circense

Pastorale – spettacolo itinerante

Magie Sotto L’Albero – spettacolo di Magia

Artisti Di Strada – spettacoli itineranti

Tombolata

Cinema Di Natale

26 dicembre:

Candle Light (Piano E Sax)

Loop & I Suoi Derivati live

Velia & Stem live

L’Incontro con Babbo Natale

La comparsa del Grinch

Merry Circus Show – spettacolo circense

Zampognari – spettacolo itinerante

Mago Milo Show– spettacolo di Magia

Artisti Di Strada – spettacoli itineranti

Tombolata

Cinema Di Natale

27 dicembre:

Candle Light (Piano E Sax)

Sciocchezze live

Alchemian live

La comparsa del Grinch

Macchè Circus Show – spettacolo circense

Mago Kid Show– spettacolo di Magia

Rhythmic Bells – ginnastica ritmica a cura di Dragon Fly

La fabbrica di Cioccolato – danza e teatro a cura di Betty Boop Dance Academy

Zampognari – spettacolo itinerante

Artisti Di Strada – spettacoli itineranti

Tombolata

Cinema Di Natale

28 dicembre:

Candle Light (Piano E Sax)

Fiore e Monnalisa live

Chaos Two live

La comparsa del Grinch

Circo Fhollia Show – spettacolo circense

Cinciole Cinciullutu cinciulia – spettacolo di Magia

Rhythmic Bells – ginnastica ritmica a cura di Dragon Fly

Il Filo Rosso – Spettacolo di Danza a cura di Studio 19

Pastorale – spettacolo itinerante

Artisti Di Strada – spettacoli itineranti

Tombolata

Cinema Di Natale

Informazioni utili

Location: Parco Gondar – Gallipoli (LE)

Date: 20-21-25-26-27-28 Dicembre ·

Orari: dalle 16:00 a 00:00

Biglietti singoli e gruppi disponibili su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-parco-d-inverno/288779