L’esperienza di una studentessa dell’IPEOA “Michele Lecce”: “Questa scuola mi ha salvato”

SAN GIOVANNI ROTONDO / MANFREDONIA – Tra crescita personale, nuove competenze e riscatto, la storia di una studentessa dell’indirizzo Accoglienza Turistica dell’IPEOA “Michele Lecce” diventa la testimonianza di quanto la scuola possa davvero cambiare la vita.

Sara – questo il suo nome – frequenta il quinto anno e racconta con sincerità un percorso che per lei è stato molto più di un semplice ciclo di studi: «Il mio cammino è stato soddisfacente e ricco di opportunità», spiega. Oltre alle lezioni tradizionali, ha potuto partecipare a corsi extra scolastici come Street Art, attività che le hanno permesso di esprimere creatività e curiosità in contesti nuovi e coinvolgenti.

Fondamentale anche lo studio delle lingue straniere: «Ho frequentato corsi di inglese e francese, che mi hanno dato l’opportunità di ampliare le mie competenze in modo pratico e stimolante, rompendo la routine». Un’esperienza che le ha consentito di migliorare non solo a livello scolastico, ma anche relazionale: «Grazie a queste attività ho imparato a rapportarmi meglio con compagni e docenti, affrontando le sfide con maggiore sicurezza».

Eppure, il punto di partenza non era semplice. Sara racconta un passato scolastico segnato da due bocciature consecutive, eventi che avevano minato profondamente la sua autostima. A questo si aggiungevano difficoltà nelle amicizie e un senso crescente di insicurezza. L’ingresso all’IPEOA ha rappresentato per lei una vera svolta: «Ho capito subito che questa scuola era il posto giusto. Qui ho ritrovato fiducia in me stessa e negli altri».

Determinante è stato l’incontro con docenti e compagni capaci di ascoltare, sostenere e valorizzare: «Mi hanno accolto senza giudicarmi, mi hanno sostenuta e incoraggiata sempre a dare il massimo». Un supporto che, secondo la studentessa, le ha permesso di riscrivere il proprio futuro.

«Questa scuola mi ha salvato. Ha salvato il mio futuro, rendendomi la persona che sono oggi», afferma con emozione. E conclude con un ringraziamento sincero: «Non smetterò mai di dire grazie ai miei professori e ai miei amici per avermi accolta con tutte le mie fragilità. Vi voglio bene».

La testimonianza di Sara diventa così un messaggio potente di rinascita e fiducia: quando la scuola riesce a essere comunità, ogni percorso può trasformarsi in occasione di riscatto.

