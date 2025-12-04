Maltempo, allagamenti anche sulla SS 89 Manfredonia–Mattinata: strada aperta ma disagi e traffico rallentato

MANFREDONIA (FG) — Dopo le criticità registrate sulla Manfredonia–San Giovanni Rotondo, il maltempo continua a creare problemi alla viabilità del territorio. Situazioni analoghe sono state segnalate lungo la SS 89 Manfredonia–Mattinata, dove si registrano allagamenti e detriti sulla carreggiata.

Il punto più critico si trova all’altezza del Km 154, in località Macchia Libera, dove l’asfalto risulta parzialmente invaso da acqua e materiale trascinato dalle forti piogge. La strada, pur rimanendo aperta al traffico, obbliga gli automobilisti a procedere con estrema prudenza e a moderare la velocità per evitare sbandamenti o situazioni di pericolo.

Le condizioni richiamano da vicino quelle già osservate sulla Manfredonia–San Giovanni Rotondo: carreggiate allagate, tratti resi scivolosi dal fango e traffico inevitabilmente rallentato. Sul posto sono operative squadre ANAS e volontari della Protezione Civile di Manfredonia, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, nella rimozione dei detriti e nel costante monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno.

Al momento non si registrano incidenti né feriti, ma le autorità invitano gli utenti della strada alla massima attenzione, soprattutto nelle ore serali e in caso di ulteriori precipitazioni. La situazione resta in evoluzione e saranno forniti aggiornamenti in caso di peggioramenti o chiusure temporanee del tratto stradale.

