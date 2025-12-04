Edizione n° 5905

Maltempo in Puglia, migliora la perturbazione ma resta alta l'attenzione

MALTEMPO FOGGIA Maltempo in Puglia, migliora la perturbazione ma resta alta l’attenzione

Fiumi sotto osservazione e allerta gialla regionale

Redazione
4 Dicembre 2025
Capitanata

Mentre la perturbazione che ha investito la Puglia nelle ultime ore mostra segnali di attenuazione, la macchina della Protezione Civile regionale continua a operare senza sosta. Nonostante un miglioramento generale delle condizioni meteo, lo stato di vigilanza resta elevato a causa dei numerosi allagamenti registrati soprattutto nell’area compresa tra Bari e la BAT e dell’aumento dei livelli idrometrici di diversi corsi d’acqua.

In un comunicato diffuso nel pomeriggio, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha confermato l’intensificazione delle attività di monitoraggio, con verifiche costanti lungo i principali fiumi e canali di deflusso. Al momento – riferisce la struttura – non risultano criticità tali da mettere in pericolo la popolazione, ma le portate dei corsi d’acqua restano oggetto di attenzione continua.

«La Sala Operativa Regionale, attiva H24, segue l’evoluzione dei fenomeni sin dalla dichiarazione dello stato di allerta arancione», spiega il responsabile della SOIR, Francesco Ronco, sottolineando come l’attenuarsi della perturbazione non escluda nuovi innalzamenti localizzati dei livelli idrici.

Dalla Prefettura di Bari: avviso di condizioni meteo avverse e allerta gialla idrogeologica

Parallelamente, la Prefettura di Bari ha trasmesso ai sindaci e agli enti territoriali l’avviso di criticità emesso dal Centro Funzionale Decentrato regionale, valido dalle 16 del 4 dicembre per le successive 22 ore.
Secondo l’avviso, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a localmente moderati, accompagnate da raffiche di vento.

Particolare attenzione è riservata:

  • alla Puglia garganica, dove i fenomeni saranno più insistenti;

  • ai corsi d’acqua maggiori, soggetti a incremento dei livelli idrometrici, pur rimanendo entro gli alvei.

L’intera regione viene posta in allerta gialla per rischio idrogeologico, mentre per i bacini del Lato e del Lenne è previsto anche il rischio idraulico. Un’unica zona – quella del Tavoliere e dei bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle – viene classificata in allerta arancione idraulica, con possibili criticità legate al transito dei deflussi.

Diversi comuni della fascia centro-adriatica hanno attivato i Centri Operativi Comunali (COC) per gestire eventuali emergenze, predisponendo squadre di verifica, interventi di drenaggio e monitoraggi continui dei punti più vulnerabili.

La dirigente regionale Barbara Valenzano conferma che la Protezione Civile «continuerà a seguire costantemente l’evoluzione del quadro meteorologico e idrogeologico, mantenendo il raccordo con Prefetture, Comuni, volontariato e forze operative».

Prossime ore decisive

Le prossime ore si preannunciano cruciali per confermare il progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma la prudenza resta massima: i terreni saturi e gli allagamenti localizzati impongono una vigilanza continua. Gli enti territoriali sono stati richiamati ad attuare le misure previste dai propri piani di protezione civile.

Ulteriori aggiornamenti verranno diffusi in caso di variazioni significative del quadro meteo-idraulico.

