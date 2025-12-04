Manfredonia, La Marca sul piano di riqualificazione: «Quartieri più vivibili grazie alla partecipazione»

A Palazzo San Domenico è partito il percorso partecipativo del Piano strategico di riqualificazione dei quartieri di Manfredonia.

Nel corso del primo incontro pubblico, molto partecipato, il sindaco Domenico La Marca ha ribadito il senso politico e sociale dell’iniziativa: «Riqualificare i quartieri – ha spiegato – vuol dire dare qualità a un quartiere, vuol dire dare qualità a una comunità».

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale insieme all’assessore Mansueto, punta su un metodo preciso: partire dal basso, coinvolgendo attivamente cittadini, comitati e realtà territoriali. «Non volevamo arrivare con un’idea già confezionata – ha sottolineato La Marca –. La strategia è ascoltare, costruire insieme, raccogliere bisogni e proposte. La grande partecipazione di oggi ci ha quasi spiazzati, avremmo scelto una sala più grande: è un segnale importante di voglia di partecipare e di cittadini che si riavvicinano al Palazzo di città, che è la casa di tutti».

Il percorso non si esaurirà in un singolo appuntamento: sono previsti ulteriori incontri tematici e momenti di confronto operativo. «Oggi – ha spiegato il sindaco – l’assessore ha presentato il percorso, il perché e il come. Poi entreremo nel merito e, passo dopo passo, vedremo nascere i primi risultati concreti. È un lavoro di semina, ma anche di disseminazione di fiducia e ottimismo: ce la possiamo fare, ma abbiamo bisogno dei cittadini, delle risorse e di una macchina amministrativa che voglio pubblicamente ringraziare».

Il caso dell’antenna al porto: «Verifiche in corso per una possibile ricollocazione»

L’intervista è stata anche l’occasione per affrontare un tema di stretta attualità: la nuova antenna installata accanto al porto turistico, all’ingresso del molo di Ponente, che ha suscitato perplessità e proteste tra i residenti e gli operatori della zona.

«L’innovazione tecnologica – ha osservato La Marca – ci pone davanti a opere che vengono classificate come urbanistiche primarie di utilità sociale, quasi con il presupposto di “doverci essere” per forza nei territori». Il sindaco ha chiarito che l’autorizzazione è arrivata dagli uffici comunali sulla base di pareri favorevoli di Arpa e Soprintendenza. «È chiaro però – ha ammesso – che quella struttura è un pugno nell’occhio. Già in passato la questione antenne era emersa, e oggi ne abbiamo bloccate tre proprio perché c’erano motivi oggettivi per opporci».

Sul nuovo impianto l’amministrazione sta provando a intervenire in una fase successiva: «Ho incontrato l’Autorità portuale – ha riferito La Marca – e con gli uffici tecnici stiamo verificando se ci sono le condizioni per rivedere la collocazione dell’antenna. Purtroppo è stata installata su un’area che non è del Comune e, alla luce dei pareri positivi di altri enti, in una prima fase è stato più difficile fermarla. Ma continueremo a verificare ogni margine possibile».

Resta al centro la tutela del paesaggio e della salute: «Le antenne da qualche parte devono esserci – ha concluso il sindaco – ma non è giusto che compromettano il panorama o alimentino timori per la salute. Non vogliamo un’area portuale piena di tralicci: il confronto con i cittadini è fondamentale proprio per segnalarci criticità e aiutarci a trovare soluzioni».

Borgo Mezzanone e fondi PNRR: «Nessun definanziamento comunicato»

Nella parte finale del confronto, il sindaco ha fatto il punto anche sulla delicata vicenda di Borgo Mezzanone e sull’utilizzo dei fondi del PNRR destinati all’area.

«Ad oggi – ha precisato La Marca – non ci è stato comunicato alcun definanziamento. Siamo in stretto contatto con i sindaci di Foggia, San Severo, Cerignola, con la Prefettura e con la Regione. Abbiamo chiesto al ministro Piantedosi di valutare la possibilità di trasferire quelle risorse su un’altra linea di finanziamento, così da poter affrontare una situazione complessa con strumenti adeguati».

L’obiettivo dichiarato è quello di intervenire in una prospettiva strutturale, non emergenziale: «Non si tratta solo di abbattere – ha scandito il sindaco – ma di costruire percorsi di inclusione, lavorando insieme a più attori istituzionali e sociali. Parliamo di un problema che viene da anni e che può essere affrontato solo con interventi integrati, continui e condivisi».

Un filo rosso lega dunque il piano di riqualificazione dei quartieri, il caso dell’antenna al porto e il dossier Borgo Mezzanone: la volontà, dichiarata dall’amministrazione La Marca, di tenere insieme partecipazione, tutela del territorio e politiche di inclusione sociale, chiamando la città a un ruolo da protagonista.