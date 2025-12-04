La Pasticceria Lady di Davide Mondelli riceve la certificazione dall’Associazione Italiana Latto-Intolleranti (A.I.L.I.).
“Siamo fieri che il nostro impegno nell’ambito del senza lattosio venga riconosciuto con una certificazione ufficiale.
A seguito dei dovuti controlli, check list di materie prime etc. hanno potuto appurare che nel nostro laboratorio non c’è traccia di possibili contaminazioni da lattosio in nessuna delle preparazioni ed in nessuna delle nostre attrezzature.
Da quest’anno anche i nostri Panettoni sono impastati totalmente con materie prime senza lattosio oltre che con il nostro fedelissimo Lievito Madre, in modo da poter garantire uno standard unico.
Tante altre novità sono in arrivo e non vediamo l’ora di condividerle con voi!”.
