4 Dicembre 2025 - ore  09:01

4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Manfredonia, messaggio fake sulle scuole: NON proviene da StatoQuotidiano!

FAKE Manfredonia, messaggio fake sulle scuole: NON proviene da StatoQuotidiano!

Il contenuto non solo non rispecchia informazioni ufficiali, ma tenta anche di imitare lo stile di comunicazione del nostro giornale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nelle ultime ore sta circolando sui social e nelle chat private un messaggio che attribuisce a StatoQuotidiano la diffusione di una presunta notizia riguardante la dichiarazione di “inagibilità” per alcune scuole di Manfredonia — in particolare San Giovanni Bosco, San Lorenzo Maiorano e Liceo Galileo-Moro.

  • Questo messaggio è completamente falso.
  • NON è stato pubblicato da StatoQuotidiano.

Il contenuto non solo non rispecchia informazioni ufficiali, ma tenta anche di imitare lo stile di comunicazione del nostro giornale per renderlo più credibile. Si tratta a tutti gli effetti di un fake creato e diffuso da ignoti, probabilmente per generare confusione o allarmismo tra studenti e famiglie.

La verità: non esiste alcuna comunicazione ufficiale di inagibilità

Il Comune di Manfredonia, al momento, non ha emesso alcuna ordinanza relativa all’inagibilità delle scuole citate nel messaggio. Le autorità comunali, interpellate, confermano che: tutte le scuole sono agibili, le attività didattiche si svolgeranno regolarmente, non esiste alcun bollettino o avviso di chiusura come riportato nel messaggio circolante.

Invitiamo pertanto famiglie, studenti e personale scolastico a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali del Comune e alle nostre pubblicazioni certificate sul sito StatoQuotidiano.it.

Tentativo di disinformazione: attenzione ai messaggi non verificati

L’episodio conferma quanto sia facile che notizie false, spesso create per scherzo o per creare panico, si diffondano rapidamente. Ricordiamo a tutti l’importanza di: verificare sempre la fonte, non condividere contenuti privi di riscontri ufficiali, segnalare immediatamente messaggi sospetti.

StatoQuotidiano non tollera l’uso improprio del proprio nome e si riserva di intraprendere azioni per tutelare la propria identità e la corretta informazione ai cittadini.

Analogo messaggio di smentita è naturalmente arrivato dal Comune di Manfredonia:

