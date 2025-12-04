Manfredonia–Nardò, maxi divieti di sosta e traffico intorno allo stadio Miramare

Domenica 7 dicembre 2025 Manfredonia si prepara ad accogliere l’incontro di calcio tra Manfredonia Calcio 1932 e A.C.D. Nardò, in programma alle 14.30 allo stadio comunale “Miramare”. Per garantire sicurezza e fluidità della circolazione, la dirigente della Polizia locale ha emanato l’ordinanza n. 196 con una serie di limitazioni alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo.

Il provvedimento nasce dalla comunicazione della società biancoceleste, pervenuta il 2 dicembre, che segnala la gara e la presumibile affluenza di numerosi tifosi locali e ospiti, sia individualmente sia in forma organizzata. La Polizia locale ritiene quindi necessario interdire il traffico veicolare e pedonale in alcune strade chiave e vietare la sosta di ogni categoria di veicolo, al fine di prevenire congestionamenti e situazioni di rischio.

Nel dettaglio, il 7 dicembre dalle 9 alle 20 scatterà il divieto di circolazione per tutti i veicoli su viale Miramare, nel tratto compreso tra piazzale Ferri e via Alessandro Volta, con eccezione dei mezzi autorizzati diretti allo stadio. Stop anche su via San Giovanni Bosco, tra via Volta e via dell’Arcangelo, e su piazzale Tommasino. È istituito inoltre il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, lungo tutti i tratti interessati.

Un’ulteriore prescrizione riguarda via dell’Arcangelo, dove il divieto di circolazione, sosta e fermata con rimozione dei veicoli varrà nel tratto compreso tra corso Roma e viale Miramare. I veicoli lasciati in violazione dell’ordinanza saranno rimossi a cura dei servizi incaricati. La Polizia locale e gli altri organi di polizia stradale sono chiamati a vigilare sul rispetto delle disposizioni.

La dirigente Maria Sipontina Ciuffreda richiama, a fondamento del provvedimento, il Codice della strada (articoli 5, 7, 20, 37 e 159) e il decreto sindacale sugli incarichi dirigenziali. L’ordinanza sarà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune e notificata a una lunga serie di enti: Prefettura, forze di polizia, Vigili del fuoco, Asl 118, direzione sanitaria dell’ospedale “San Camillo de Lellis”, aziende di trasporto pubblico e società di servizi.

Contro l’atto è ammesso ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Nel frattempo, automobilisti e residenti sono chiamati a organizzarsi per tempo, scegliendo percorsi alternativi e rispettando i divieti per evitare sanzioni e disagi.

A cura di Michele Solatia.