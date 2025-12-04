Manfredonia riparte da alienazioni immobili: un tesoretto da 4,9 milioni

Il Comune di Manfredonia ha ottenuto un risultato di grande rilevanza politica ed economica: la gara per la vendita di una parte degli immobili comunali ha generato offerte che garantiscono entrate quasi quattro volte superiori rispetto alle valutazioni iniziali. Si tratta di risorse aggiuntive che rafforzano il bilancio comunale, ampliano il margine di manovra dell’amministrazione e aprono nuove prospettive per servizi, investimenti e sviluppo del territorio.

Il valore economico dei lotti aggiudicati supera i 4,9 milioni di euro. Non è soltanto una cifra: rappresenta un tassello concreto del percorso di risanamento finanziario che il Comune porta avanti, con sacrifici, da oltre otto anni. Un segnale reale di una città che finalmente prova a costruire il proprio futuro.

In attesa delle verifiche istruttorie e dell’aggiudicazione definitiva, il Partito Democratico di Manfredonia sottolinea come questo risultato sia il frutto dell’impegno costante degli amministratori, e in particolare dell’assessora al Bilancio e Patrimonio Cecilia Simone, nell’affrontare i problemi reali dei cittadini e nel cercare soluzioni efficaci.

Un risultato che appartiene all’intera comunità, la quale ora è chiamata a difenderlo con responsabilità, ricordando i sacrifici compiuti per arrivare a questo traguardo.

Per quanto riguarda invece i beni privi di offerte, situati tutti nella borgata di Mezzanone, il Partito Democratico ritiene che l’Amministrazione debba compiere una scelta politica coraggiosa, finalizzata anche a sostenere quella parte della città: mantenere tali immobili nel patrimonio comunale, destinandoli a un riutilizzo pubblico e affidandoli in concessione d’uso anziché procedere alla vendita.

di Michele Solatia