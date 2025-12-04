Il Comune di Manfredonia ha ottenuto un risultato di grande rilevanza politica ed economica: la gara per la vendita di una parte degli immobili comunali ha generato offerte che garantiscono entrate quasi quattro volte superiori rispetto alle valutazioni iniziali. Si tratta di risorse aggiuntive che rafforzano il bilancio comunale, ampliano il margine di manovra dell’amministrazione e aprono nuove prospettive per servizi, investimenti e sviluppo del territorio.
Il valore economico dei lotti aggiudicati supera i 4,9 milioni di euro. Non è soltanto una cifra: rappresenta un tassello concreto del percorso di risanamento finanziario che il Comune porta avanti, con sacrifici, da oltre otto anni. Un segnale reale di una città che finalmente prova a costruire il proprio futuro.
In attesa delle verifiche istruttorie e dell’aggiudicazione definitiva, il Partito Democratico di Manfredonia sottolinea come questo risultato sia il frutto dell’impegno costante degli amministratori, e in particolare dell’assessora al Bilancio e Patrimonio Cecilia Simone, nell’affrontare i problemi reali dei cittadini e nel cercare soluzioni efficaci.
Un risultato che appartiene all’intera comunità, la quale ora è chiamata a difenderlo con responsabilità, ricordando i sacrifici compiuti per arrivare a questo traguardo.
Per quanto riguarda invece i beni privi di offerte, situati tutti nella borgata di Mezzanone, il Partito Democratico ritiene che l’Amministrazione debba compiere una scelta politica coraggiosa, finalizzata anche a sostenere quella parte della città: mantenere tali immobili nel patrimonio comunale, destinandoli a un riutilizzo pubblico e affidandoli in concessione d’uso anziché procedere alla vendita.
3 commenti su "Manfredonia riparte da alienazioni immobili: un tesoretto da 4,9 milioni"
Premetto che non condivido che si venda il patrimonio comunale perché è un bene civico di tutta la collettività, spero che non siano stati venduti ai valori di mercato e non per favorire chicchessia. S nó, amm fatt lu cummercie a perd !
Si può sapere quali sono i beni alienati?
Le entrate derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali, nella fattispecie immobili, rappresentano mezzi “una tantum” che non hanno – per l’Ente Comune – carattere periodico e continuativo. L’alienazione di beni patrimoniali ricorre in periodi di “finanza straordinaria”.
Se da un lato l’alienazione di beni immobili patrimoniali, nell’immediato comporta l’afflusso di risorse finanziarie aggiuntive – con la conseguenza di migliorare la situazione finanziaria dell’Ente – dall’altro riduce sia la consistenza e la composizione del suo patrimonio, sia le entrate stabili nel medio-lungo termine, se trattasi di beni da reddito che producono entrate come fitti e canoni da immobili.
In altri termini l’alienazione in argomento non presenta solo aspetti positivi, perché il risanamento finanziario viene raggiunto a scapito dell’impoverimento patrimoniale dell’Ente.
Una qualsivoglia “organizzazione” deve perseguire non soltanto l’equilibrio finanziario della gestione, ma anche quello economico e patrimoniale.