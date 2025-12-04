Manfredonia, 4 dicembre 2025 – Si è svolto oggi un importante convegno dedicato a Scuola, Sport e Disabilità, organizzato dall’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” di Manfredonia in collaborazione con la Lega Navale locale. L’incontro ha visto diversi partecipanti tra cui la partecipazione del dirigente scolastico Luigi Talienti e del presidente della Lega Navale, Francesco Brunetti, accompagnati da Vincenzo Di Staso, giornalista e moderatore dell’evento.

Sport, inclusione e mare per tutti

Francesco Brunetti ha sottolineato l’impegno della Lega Navale nel promuovere sport e inclusione: «A livello nazionale il nostro obiettivo è portare i giovani a conoscere il mare e a vivere gli sport nautici. In particolare, le nostre imbarcazioni ANSA 303 sono attrezzate per accogliere anche persone con disabilità, per far vivere a tutti l’esperienza del mare in sicurezza». Brunetti ha inoltre annunciato l’intenzione di portare alcune di queste imbarcazioni a Manfredonia, con la possibilità di utilizzare anche imbarcazioni sottratte alla criminalità organizzata, così da rendere gli sport nautici accessibili a tutti, indipendentemente dalle possibilità economiche.

La scuola come comunità inclusiva

Il dirigente scolastico Luigi Talienti ha evidenziato il ruolo centrale della scuola nel territorio: «Abbiamo attivato quattro anni fa un Patto educativo di comunità, uno strumento che ci permette di condividere, confrontarci e progettare strategie per includere tutti gli studenti, comprese quelle zone di marginalità che altrimenti resterebbero nascoste».

Talienti ha raccontato come la scuola sia diventata un vero punto di riferimento per la comunità, andando a cercare studenti anche nelle periferie, nelle associazioni e nelle parrocchie, con l’obiettivo di prevenire emarginazione e devianze. «Inclusione e integrazione non devono essere chimere, ma valori ordinari che connotano la vita scolastica e quotidiana della comunità», ha spiegato il dirigente, ribadendo come la scuola debba essere promotrice di civiltà, parità di opportunità e rispetto del bene comune, in linea con i principi sanciti dall’articolo 3 della Costituzione.

Un modello di collaborazione tra istituzioni

Il convegno ha rappresentato un momento di confronto tra scuola, sport e società civile, confermando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità possa creare opportunità concrete per giovani e persone con disabilità. L’iniziativa ha ricevuto una risposta positiva dai presenti, dimostrando quanto sia importante promuovere inclusione, cittadinanza attiva e cultura della legalità anche attraverso la pratica sportiva.