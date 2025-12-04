Edizione n° 5905

Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Home // Prima pagina // Nardò, Tatiana Tramacere è stata trovata viva: sta bene

ULTIM'ORA Nardò, Tatiana Tramacere è stata trovata viva: sta bene

I carabinieri hanno trovato la giovane, che era scomparsa dal 24 novembre, in una mansarda

Nardò, Tatiana Tramacere è stata trovata viva: sta bene

Redazione
4 Dicembre 2025
La 27enne leccese Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. La ragazza era stata sequestrata. I carabinieri l’hanno trovata in una mansarda a Nardò. L’ultimo ad averla incontrata sarebbe stato un 30enne: era la sera del 24 novembre, giorno in cui si erano perse le tracce della studentessa.

L’uomo era stato portato al comando provinciale dei carabinieri di Lecce per essere interrogato. Gli investigatori del Ris avevano anche perquisito la sua abitazione.

Nelle scorse ore era anche stato sequestrato il telefonino del 30enne. La 27enne aveva acquistato dei biglietti per raggiungere Brescia dove vive il suo ex fidanzato che però non sarebbero stati mai utilizzati.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

