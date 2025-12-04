Nardò, Tatiana Tramacere è stata trovata viva: sta bene

La 27enne leccese Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. La ragazza era stata sequestrata. I carabinieri l’hanno trovata in una mansarda a Nardò. L’ultimo ad averla incontrata sarebbe stato un 30enne: era la sera del 24 novembre, giorno in cui si erano perse le tracce della studentessa.

L’uomo era stato portato al comando provinciale dei carabinieri di Lecce per essere interrogato. Gli investigatori del Ris avevano anche perquisito la sua abitazione.

Nelle scorse ore era anche stato sequestrato il telefonino del 30enne. La 27enne aveva acquistato dei biglietti per raggiungere Brescia dove vive il suo ex fidanzato che però non sarebbero stati mai utilizzati.

